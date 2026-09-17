В Самарской области малому бизнесу помогают наладить партнерство с крупными промпредприятиями

23 сентября на площадке форума "Промышленный салон-2026" в выставочном центре "Экспо-Волга" пройдет "День поставщика" — мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в сотрудничестве с крупными заказчиками.

Встреча станет площадкой для прямого диалога между предпринимателями и промышленными компаниями. Участники смогут представить свою продукцию и услуги, узнать о потребностях потенциальных заказчиков, обсудить условия поставок и перспективы долгосрочного сотрудничества.

"Такой формат позволяет собирать на одной площадке потенциальных заказчиков и поставщиков, чтобы дать им возможность напрямую обсудить возможность взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря такому взаимодействию малый бизнес может получить надежных партнеров и расширить каналы сбыта, а для промышленных предприятий — это возможность представить свои потребности и договориться о закупках с предпринимателями региона", — акцентировал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

К участию приглашают производителей, поставщиков и подрядчиков, которые предлагают оборудование, комплектующие, детали, материалы, услуги и высокотехнологичные решения для промышленных предприятий.

В числе потенциальных заказчиков — три компании:

• АО "Строммашина-Щит" — предприятие ищет поставщиков по широкому спектру материалов и комплектующих

• Куйбышевский центр инновационного развития АО "РЖД" — компания заинтересована в широком спектре инновационных решений для повышения эффективности и безопасности

• ГК "Автоком"

В рамках деловой программы представители крупных компаний Самарской области расскажут о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. Участники также смогут пообщаться в формате В2В: обменяться мнениями, расширить круг деловых контактов, провести предварительные переговоры.

Ярмарки промышленной кооперации проводятся областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес". Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев. Поддержка малого и среднего бизнеса реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Регистрация на мероприятие по ссылке.