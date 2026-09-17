В Самарской области малому бизнесу помогают наладить партнерство с крупными промпредприятиями

23 сентября на площадке форума "Промышленный салон-2026" в выставочном центре "Экспо-Волга" пройдет "День поставщика" — мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в сотрудничестве с крупными заказчиками.
Встреча станет площадкой для прямого диалога между предпринимателями и промышленными компаниями. Участники смогут представить свою продукцию и услуги, узнать о потребностях потенциальных заказчиков, обсудить условия поставок и перспективы долгосрочного сотрудничества.
"Такой формат позволяет собирать на одной площадке потенциальных заказчиков и поставщиков, чтобы дать им возможность напрямую обсудить возможность взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря такому взаимодействию малый бизнес может получить надежных партнеров и расширить каналы сбыта, а для промышленных предприятий — это возможность представить свои потребности и договориться о закупках с предпринимателями региона", — акцентировал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
К участию приглашают производителей, поставщиков и подрядчиков, которые предлагают оборудование, комплектующие, детали, материалы, услуги и высокотехнологичные решения для промышленных предприятий.
В числе потенциальных заказчиков — три компании:
• АО "Строммашина-Щит" — предприятие ищет поставщиков по широкому спектру материалов и комплектующих
• Куйбышевский центр инновационного развития АО "РЖД" — компания заинтересована в широком спектре инновационных решений для повышения эффективности и безопасности
• ГК "Автоком"
В рамках деловой программы представители крупных компаний Самарской области расскажут о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. Участники также смогут пообщаться в формате В2В: обменяться мнениями, расширить круг деловых контактов, провести предварительные переговоры.
Ярмарки промышленной кооперации проводятся областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес". Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев. Поддержка малого и среднего бизнеса реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Регистрация на мероприятие по ссылке.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.