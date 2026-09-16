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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил "безлимит pro" с интернетом без ограничений даже при минусе

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн расширил возможности флагманской линейки подписок bee (бии) и запустил "безлимит pro"*. Это новая опция, позволяющая пользоваться мобильным интернетом без ограничений по объёму трафика и скорости даже при отрицательном балансе.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Если деньги на счёте закончились, доступ в интернет сохранится ещё на семь дней. Клиент не останется без трафика в нужный момент и сможет продолжить пользоваться привычными онлайн-сервисами.

Воспользоваться новыми преимуществами можно как в рамках готовой подпиской bee pro**, которая также включает 700 минут, так и при самостоятельной настройке: клиент может дополнить свою актуальную подписку bee "безлимитом pro" и выбрать подходящий для себя пакет минут — от 0 до 2000.

"Мы продолжаем развивать bee как гибкую линейку, в которой клиент может выбрать готовое решение или самостоятельно настроить подписку под себя. Новая интернет-опция предоставляет безлимит без ограничений по гигабайтам и скорости и продолжает работать, даже если баланс стал отрицательным. Для нас это прежде всего забота о клиенте: он не останется без интернета в момент, когда доступ особенно нужен", — отметила заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

* Условия "безлимита pro" доступны клиентам актуальной подписки bee на номерах Билайна в России, кроме Чукотского АО, Таймырского Долгано-Ненецкого округа, ЕМО г. Норильска и г. Игарки. Подробнее — на beeline.ru.

** bee pro — бии пр.

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Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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