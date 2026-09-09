Т2 гарантирует лучшую цену: оператор бросил вызов информационному шуму в телекоме

T2, российский оператор мобильной связи, представил рекламную кампанию "Гарантия лучшей цены", в которой бренд противостоит главному тренду отрасли — гонке громких обещаний. Оператор прорывается сквозь информационный шум и заявляет: о выгоде не кричат, выгоду гарантируют. В основе кампании — простая мысль: абоненту не нужно искать подходящий тариф, ведь при подключении или переносе номера в Т2 он получает самое выгодное и оптимальное по наполнению предложение на рынке.
В новом рекламном ролике Т2 показывает контраст между множеством похожих обещаний рынка и конкретными гарантиями. Герой бежит по улице, окруженный яркими билбордами конкурентов, которые кричат о себе: "оператор номер один", "самый лучший оператор", "выгодный тариф", "переходи со своим номером". Т2 же не соревнуется в громкости слоганов, а действует в интересах абонентов и подкрепляет свои слова делом.
В основе гарантии — лучшее тарифное предложение по самой выгодной стоимости. Индивидуальное предложение позволяет абонентам не тратить время на долгие поиски подходящего тарифа и учитывает цену, наполнение, а также бесплатные дополнительные опции, которые делают выгоду осязаемой и долгосрочной. Среди них заморозка стоимости тарифа после подключения, "Вечные минуты и ГБ", "Гигабэк", "Маркет Т2", "Честная внутрисеть", "Связь без минусов", многоуровневая система безопасности Safewall и выгодные роуминговые предложения.
Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:
"Рынок мобильной связи привык соревноваться громкими фразами: чем ярче обещания на билбордах, тем больше внимания. Мы в Т2 руководствуемся другими правилами. Нам не нужно перекрикивать конкурентов, чтобы нас услышали — мы предпочитаем говорить с клиентом на языке конкретных действий. "Гарантия лучшей цены" — наше фундаментальное правило. Мы убрали информационный шум, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно для абонента: честной стоимости, прозрачных условиях и уверенности в сделанном выборе".
Состав творческой группы
T2 (клиент):
- Егор Бормусов — директор по маркетингу
- Дарья Тарасова — директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям
- Александр Корниенко — креативный директор
- Мария Сагадеева — руководитель направления маркетинговых коммуникаций
- Алена Федулаева — менеджер проектов по маркетинговым коммуникациям
- Анна Шувалова — старший специалист по маркетинговым коммуникациям
- McCann (креативное агентство)
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.