МТС застрахует детей от мошенников на 1,5 млн рублей

ПАО "МТС" сообщает о первом среди российских операторов связи запуске детской страховки. Абонентам тарифного плана Junior в Самарской области предоставляется комплексное решение по безопасности в сети со страховкой от мошеннических схем в размере 1,5 млн рублей. Услуга предоставляется автоматически и без доплат.

МТС предоставляет возможность абонентам тарифной линейки Junior получить возмещение ущерба от мошенников в сети. Сумма покрытия ущерба на одного абонента составляет 1,5 млн рублей. Компенсацию выплатит компания, если ребенок-абонент станет жертвой мошеннической схемы, из-за которой его старшие родственники понесут финансовые потери от действий злоумышленников. Страховка входит в тарифную стоимость, её не нужно приобретать дополнительно.

Согласно аналитике МТС, 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ ребёнка к опасным сайтам, 66% — ограничить доступ к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребёнка, а каждый четвёртый (26%) беспокоится из-за звонков мошенников ребёнку. Ранее, с января по август, решение "Безопасный интернет", включённое в подписку МТС Junior, выявило 41 млн сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

К комплексному решению по детской безопасности детей-абонентов также относится услуга "Чистый номер". Такое решение позволяет ребенку использовать мобильный номер, без истории спама и мошеннических звонков, проверенный Big Data МТС.

"МТС запустила несколько новых сервисов, которые направлены на то, чтобы ребенок не остался в беде или один на один со злоумышленниками. Страховка от мошеннических схем — элемент целого комплекса системной защиты, куда входят также SOS-кнопка для связи с родителями и возможность оставаться на связи при отрицательном балансе. Помимо противодействия мошенникам наши решения помогают ребенку противостоять буллингу и другим внешним факторам", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.