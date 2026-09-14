На Международном фестивале молодежи запустили сеть 5G на российском оборудовании

Сеть развернута на время проведения Международного фестиваля молодежи в "Екатеринбург-ЭКСПО": абоненты МегаФона с совместимыми смартфонами в зоне действия базовых станций YADRO могут подключиться к 5G без предварительной регистрации или специальной настройки устройств.
Основой сети стали базовые станции YADRO, созданные на платформе 5G-Ready. В дни проведения фестиваля сеть пятого поколения работает в диапазоне n79. На стенде ИКС Холдинга посетители мероприятия также смогут познакомиться с различными пользовательскими сценариями применения 5G и на практике оценить возможности технологии.
"Демонстрацией работы новой технологии на Международном фестивале молодёжи мы подтверждаем, что отечественные технологии уже приходят и в 5G. Сеть пятого поколения на площадке мероприятия поможет иностранным гостям налаживать коммуникацию, организаторам и волонтерам оперативно решать вопросы навигации и координировать действия, а участникам — делиться моментами праздника мгновенно", — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.
"Запуск 5G в России переводит развитие мобильных сетей на новый технологический этап, и принципиально важно, что наше оборудование подходит к нему уже готовым. Мы изначально создавали телеком-платформу YADRO с учетом дальнейшего развития стандартов связи. И сегодня мы показываем работу российской базовой станции с обычными пользовательскими смартфонами в открытой среде. Это важный шаг на пути от разработки и испытаний к практическому применению передовых технологий", — отметил директор по развитию бизнеса YADRO Денис Каржавин.
Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября и соберет около 10 тысяч участников из 191 страны. Гостей мероприятия ждут выставочные пространства, открытые сессии, музыкальные концерты, ток-шоу и другие события.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово