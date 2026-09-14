Самарская область — в центре внимания "Справедливой России": Александр Бабаков развивает настольный теннис в регионе

Самарская область для партии "Справедливая Россия" — регион особого внимания. Каждый приезд заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова — это конкретные договорённости и реальные шаги. Встречи с губернатором Вячеславом Федорищевым, переговоры с министрами и вице-губернатором Александром Фетисовым, работа в Самарской Губернской думе с председателем парламента Геннадием Котельниковым, содержательное общение с активом регионального отделения — всё это насыщенная рабочая повестка, которая даёт 100%-ный результат.

Настольный теннис — яркий тому пример. Александр Бабаков, как президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР), сделал несколько серьёзных шагов для динамичного развития этого вида спорта в регионе.

Во-первых, на форуме "Россия — спортивная держава" подписано официальное соглашение между ФНТР и областным министерством спорта. Документ подразумевает совместную работу по популяризации и наращиванию потенциала в сфере настольного тенниса: соревнования, подготовку специалистов, улучшение материально-технической базы.

Во-вторых, по итогам переговоров Александра Бабакова с руководством губернии принято решение о строительстве нового спорткомплекса для развития настольного тенниса в регионе при активном финансовом участии ФНТР. Это даст спортсменам современную базу для тренировок и соревнований. На сегодняшний день уже подобрана площадка для будущего спортивно-тренировочного центра.

В-третьих, ФНТР выделяет средства на оборудование и ремонт спортивных школ. В школе олимпийского резерва в Самаре заменили напольное покрытие и освещение залов, в школу с. Спиридоновка Волжского района по обращению депутата Ирины Соколовой ФНТР передала два профессиональных теннисных стола, сетки, ракетки и мячи — для ребят провели обучающие занятия мастера спорта и заслуженные тренеры.

Сам Александр Бабаков так оценивает работу в регионе: "Считаю Самарское региональное отделение партии "Справедливая Россия" наиболее активным. Из встречи с губернатором области ясно видно, что правительство высоко оценивает партийные инициативы реготделения и лично работу Михаила Ивановича Маряхина".

"Партия "Справедливая Россия" работает в Самарской области системно — от встреч с губернатором до новых теннисных столов в сельской школе. Каждое направление доводится до конкретного результата", — подчеркивает председатель Самарского регионального отделения партии Михаил Маряхин.