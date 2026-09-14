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Самарская область — в центре внимания "Справедливой России": Александр Бабаков развивает настольный теннис в регионе Медведев: "Или великая держава, или никакая" - главное из интервью Самарские справороссы предложили меры по сдерживанию тарифов ЖКХ "Команда развития": Геннадий Котельников подвел итоги пяти лет работы Самарской губернской думы Николай Сомов: "Открытие агротехкласса по биотехнологиям - еще один системный шаг в решении кадровой проблемы АПК"

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Самарская область — в центре внимания "Справедливой России": Александр Бабаков развивает настольный теннис в регионе

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область для партии "Справедливая Россия" — регион особого внимания. Каждый приезд заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова — это конкретные договорённости и реальные шаги. Встречи с губернатором Вячеславом Федорищевым, переговоры с министрами и вице-губернатором Александром Фетисовым, работа в Самарской Губернской думе с председателем парламента Геннадием Котельниковым, содержательное общение с активом регионального отделения — всё это насыщенная рабочая повестка, которая даёт 100%-ный результат.

Фото: предоставлено партией "Справедливая Россия"

Настольный теннис — яркий тому пример. Александр Бабаков, как президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР), сделал несколько серьёзных шагов для динамичного развития этого вида спорта в регионе. 

Во-первых, на форуме "Россия — спортивная держава" подписано официальное соглашение между ФНТР и областным министерством спорта. Документ подразумевает совместную работу по популяризации и наращиванию потенциала в сфере настольного тенниса: соревнования, подготовку специалистов, улучшение материально-технической базы. 

Во-вторых, по итогам переговоров Александра Бабакова с руководством губернии принято решение о строительстве нового спорткомплекса для развития настольного тенниса в регионе при активном финансовом участии ФНТР. Это даст спортсменам современную базу для тренировок и соревнований. На сегодняшний день уже подобрана площадка для будущего спортивно-тренировочного центра. 

В-третьих, ФНТР выделяет средства на оборудование и ремонт спортивных школ. В школе олимпийского резерва в Самаре заменили напольное покрытие и освещение залов, в школу с. Спиридоновка Волжского района по обращению депутата Ирины Соколовой ФНТР передала два профессиональных теннисных стола, сетки, ракетки и мячи — для ребят провели обучающие занятия мастера спорта и заслуженные тренеры.

Сам Александр Бабаков так оценивает работу в регионе: "Считаю Самарское региональное отделение партии "Справедливая Россия" наиболее активным. Из встречи с губернатором области ясно видно, что правительство высоко оценивает партийные инициативы реготделения и лично работу Михаила Ивановича Маряхина".

"Партия "Справедливая Россия" работает в Самарской области системно — от встреч с губернатором до новых теннисных столов в сельской школе. Каждое направление доводится до конкретного результата", — подчеркивает председатель Самарского регионального отделения партии Михаил Маряхин.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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