"Одна земля, одна судьба, одна сила": Самарская область отметила День дружбы народов

Все муниципалитеты Самарской области присоединились к акции "Одна земля, одна судьба, одна сила". Выставки, встречи, концерты и творческие занятия, посвященные Дню дружбы народов и Дню языков народов Российской Федерации, прошли при поддержке правительства Самарской области и ФАДН России. Акция проходила с 7 по 12 сентября.
Важность укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей и вероисповеданий подчеркнул в своем обращении к жителям региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "На протяжении более чем тысячелетней истории Российского государства именно единение и сплоченность помогали нашей державе развиваться и преодолевать самые тяжелые испытания. Уверен, наша сила — в монолитности общества, в сохранении духовных ценностей, исторической памяти, веры и обычаев наших предков", — отметил глава региона.
Он напомнил, что эти задачи особенно актуальны в объявленный президентом Владимиром Путиным Год единства народов России.
В Нефтегорской межпоселенческой библиотеке состоялась концертная программа "Голоса единства". Нефтегорский район — настоящий многонациональный дом, где в уважении и добрососедстве живут представители разных народов, бережно хранят свои традиции и делятся ими друг с другом. Гости праздника познакомились с творчеством фольклорного ансамбля "Горенка", детского ансамбля "Волюшка", мордовского "Эрзяночки", чувашского "Шанчак", татарского дуэта "Дуслык" и русского народного хора "Степные узоры".
В культурно-досуговом комплексе "Октябрьский" городского округа Октябрьск прошла театральная постановка "Секрет народных сказок", которую подготовила театральная студия "Сюжет" (режиссер А. В. Трейзе). Узнавая знакомые и всеми любимые сказки, зрители смогли окунуться в волшебство.
В Сызранском районе для читателей Новозаборовской библиотеки состоялась литературная гостиная "Сказки народов Самарской области". Были прочитаны русская сказка "Белая уточка", татарская "Зилян", цыганская "Волшебное ружье" и "Волга и Вазуза". Для школьников села Жемковка состоялась экскурсия "Тропинками малой Родины". Ребята погрузились в историю родного края, познакомились с уникальным проектом "Сызранский уезд: от А до Я", который помогает сохранить и рассказать о прошлом родного края.
В Хворостянском районе прошел районный фестиваль "100 шагов по родному краю". Участников приветствовала председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской Губернской Думы Елена Крылова, которая также посетила интерактивные площадки фестиваля.
В Богатовском районе в Ивановском РДК школьники своими руками смастерили особенные подарки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, — обереги "куклы-подорожницы". Эти традиционные славянские куклы, призванные оберегать от невзгод, станут для воинов символом незримой поддержки. "Подорожницы" помогут перенести разлуку, напомнят о родном доме и всенародной любви, согреют душу и укрепят боевой дух, давая почувствовать, что они не одни.
В рамках Дня языков народов России для школьников с. Камышла прошла встреча с учителем татарского языка и литературы Рамзией Салаховой. Она долгие годы преподавала татарский язык и литературу в школе. Ветеран Рамзия Мирзаевна подчеркнула, что учитель татарского языка не только развивает навыки чтения, письма, говорения и понимания, но и способствует изучению и пониманию культурных традиций, их популяризации, воспитанию у молодого поколения уважения и интереса к своей идентичности и истории.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???