"Одна земля, одна судьба, одна сила": Самарская область отметила День дружбы народов

Все муниципалитеты Самарской области присоединились к акции "Одна земля, одна судьба, одна сила". Выставки, встречи, концерты и творческие занятия, посвященные Дню дружбы народов и Дню языков народов Российской Федерации, прошли при поддержке правительства Самарской области и ФАДН России. Акция проходила с 7 по 12 сентября.

Важность укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей и вероисповеданий подчеркнул в своем обращении к жителям региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "На протяжении более чем тысячелетней истории Российского государства именно единение и сплоченность помогали нашей державе развиваться и преодолевать самые тяжелые испытания. Уверен, наша сила — в монолитности общества, в сохранении духовных ценностей, исторической памяти, веры и обычаев наших предков", — отметил глава региона.

Он напомнил, что эти задачи особенно актуальны в объявленный президентом Владимиром Путиным Год единства народов России.

В Нефтегорской межпоселенческой библиотеке состоялась концертная программа "Голоса единства". Нефтегорский район — настоящий многонациональный дом, где в уважении и добрососедстве живут представители разных народов, бережно хранят свои традиции и делятся ими друг с другом. Гости праздника познакомились с творчеством фольклорного ансамбля "Горенка", детского ансамбля "Волюшка", мордовского "Эрзяночки", чувашского "Шанчак", татарского дуэта "Дуслык" и русского народного хора "Степные узоры".

В культурно-досуговом комплексе "Октябрьский" городского округа Октябрьск прошла театральная постановка "Секрет народных сказок", которую подготовила театральная студия "Сюжет" (режиссер А. В. Трейзе). Узнавая знакомые и всеми любимые сказки, зрители смогли окунуться в волшебство.

В Сызранском районе для читателей Новозаборовской библиотеки состоялась литературная гостиная "Сказки народов Самарской области". Были прочитаны русская сказка "Белая уточка", татарская "Зилян", цыганская "Волшебное ружье" и "Волга и Вазуза". Для школьников села Жемковка состоялась экскурсия "Тропинками малой Родины". Ребята погрузились в историю родного края, познакомились с уникальным проектом "Сызранский уезд: от А до Я", который помогает сохранить и рассказать о прошлом родного края.

В Хворостянском районе прошел районный фестиваль "100 шагов по родному краю". Участников приветствовала председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской Губернской Думы Елена Крылова, которая также посетила интерактивные площадки фестиваля.

В Богатовском районе в Ивановском РДК школьники своими руками смастерили особенные подарки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, — обереги "куклы-подорожницы". Эти традиционные славянские куклы, призванные оберегать от невзгод, станут для воинов символом незримой поддержки. "Подорожницы" помогут перенести разлуку, напомнят о родном доме и всенародной любви, согреют душу и укрепят боевой дух, давая почувствовать, что они не одни.

В рамках Дня языков народов России для школьников с. Камышла прошла встреча с учителем татарского языка и литературы Рамзией Салаховой. Она долгие годы преподавала татарский язык и литературу в школе. Ветеран Рамзия Мирзаевна подчеркнула, что учитель татарского языка не только развивает навыки чтения, письма, говорения и понимания, но и способствует изучению и пониманию культурных традиций, их популяризации, воспитанию у молодого поколения уважения и интереса к своей идентичности и истории.