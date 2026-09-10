Ко Дню дружбы народов Самарская область объединила жителей акцией "Одна земля, одна судьба, одна сила"

В Самарской области проходят мероприятия областной общественной акции "Одна земля, одна судьба, одна сила", приуроченной к Дню дружбы народов Самарской области и Дню языков народов Российской Федерации. 12 сентября станет завершающим днем акции, организованной при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам национальностей России.

Просветительские события охватили все муниципальные образования региона. Выставки, встречи, познавательные программы, концерты и творческие занятия объединяют жителей Самарской области вокруг общих ценностей: уважения к культурному многообразию России, сохранения исторической памяти, гражданской ответственности и взаимной поддержки. Главная цель акции созвучна приоритетам Стратегии государственной национальной политики РФ - укрепление общероссийской гражданской идентичности, межнационального согласия и чувства сопричастности к судьбе страны. В Год единства народов России эта работа приобретает особое значение.

Детская школа искусств № 6 города Самары присоединилась к акции выставкой орнаментов народов, проживающих в Самарской области. С 7 по 12 сентября посетители могут познакомиться с образцами вышивки и орнаментальными мотивами русской, белорусской, чувашской, татарской, мордовской и башкирской культур. Выставка помогает увидеть, как через цвет, форму и композицию орнамента сохраняются культурная память, представления о красоте и связь поколений.

В образовательном центре села Камышла состоялась классная встреча с ветераном специальной военной операции Рамилем Хусаиновым. Он рассказал школьникам о службе, жизненном опыте, о значении гражданской ответственности, о любви к Родине и сохранении мира. Участники смогли задать вопросы гостю и обсудить темы преемственности поколений, исторической памяти и уважения к защитникам Отечества.

В выставочном зале культурно-досугового комплекса "Октябрьский" г.о. Октябрьск работают выставки "Восвояси. Искусство прикладного созидания", "Куклы русской души" и "Золотые россыпи соломки". В числе первых экспозиции посетили учащиеся школы №3. Ребята познакомились с различными направлениями декоративно-прикладного искусства: аппликацией из соломки, ткачеством, машинной вышивкой, кружевоплетением, изготовлением вязаной игрушки, торсион-папье, каллиграфией, лазерной резкой и созданием текстильной народной куклы.

Во Дворце культуры города Похвистнево организована информационная выставка "Мы разные, но не чужие…". Экспозиция знакомит посетителей с фактами о народах, проживающих в Самарской области, об их культурных традициях и вкладе в историю региона. Выставка напоминает о том, что многонациональность Самарской области - часть ее культурного богатства, а взаимное уважение и добрососедство остаются важной основой общественного согласия.

В Центральной городской библиотеке имени Е.И.Аркадьева города Сызрани состоялся праздник "Золотые россыпи", посвященный Дню языков народов Российской Федерации и Дню дружбы народов Самарской области. В мероприятии приняли участие национальное культурное объединение "Татары Сызрани", татарский песенный ансамбль "Чишмэ", мордовский вокальный ансамбль "Нармонь морыця", чувашские ансамбли "Атал" и "Салкусь", армянский хореографический ансамбль "Аракс", русские коллективы "Обереги", "Россияне" и "Хорошки", патриотический клуб "Казачья застава" с подразделением "Оберегъ", представители национальных центров и автономий города. В программе прозвучали народные песни и музыка, состоялось знакомство с культурой и традициями народов России.

Мордовский культурный центр города Тольятти провел для школьников села Верхнее Санчелеево познавательное мероприятие, посвященное языковому многообразию России. Участники ансамбля "Мокшень вайме" познакомили ребят с мордовскими языками мокша и эрзя, рассказали о традициях и культуре мордовского народа. Сохранение языков народов России - важная часть культурного наследия страны.

"В каждом муниципалитете акция получает свое содержательное наполнение, - подчеркнули в Доме дружбы народов Самарской области. - Но их объединяет общий смысл - укрепление гражданского единства, уважения к традициям народов России и ответственности за будущее Самарской области и страны".