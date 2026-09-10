Ко Дню дружбы народов Самарская область объединила жителей акцией "Одна земля, одна судьба, одна сила"

В Самарской области проходят мероприятия областной общественной акции "Одна земля, одна судьба, одна сила", приуроченной к Дню дружбы народов Самарской области и Дню языков народов Российской Федерации. 12 сентября станет завершающим днем акции, организованной при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам национальностей России.
Просветительские события охватили все муниципальные образования региона. Выставки, встречи, познавательные программы, концерты и творческие занятия объединяют жителей Самарской области вокруг общих ценностей: уважения к культурному многообразию России, сохранения исторической памяти, гражданской ответственности и взаимной поддержки. Главная цель акции созвучна приоритетам Стратегии государственной национальной политики РФ - укрепление общероссийской гражданской идентичности, межнационального согласия и чувства сопричастности к судьбе страны. В Год единства народов России эта работа приобретает особое значение.
Детская школа искусств № 6 города Самары присоединилась к акции выставкой орнаментов народов, проживающих в Самарской области. С 7 по 12 сентября посетители могут познакомиться с образцами вышивки и орнаментальными мотивами русской, белорусской, чувашской, татарской, мордовской и башкирской культур. Выставка помогает увидеть, как через цвет, форму и композицию орнамента сохраняются культурная память, представления о красоте и связь поколений.
В образовательном центре села Камышла состоялась классная встреча с ветераном специальной военной операции Рамилем Хусаиновым. Он рассказал школьникам о службе, жизненном опыте, о значении гражданской ответственности, о любви к Родине и сохранении мира. Участники смогли задать вопросы гостю и обсудить темы преемственности поколений, исторической памяти и уважения к защитникам Отечества.
В выставочном зале культурно-досугового комплекса "Октябрьский" г.о. Октябрьск работают выставки "Восвояси. Искусство прикладного созидания", "Куклы русской души" и "Золотые россыпи соломки". В числе первых экспозиции посетили учащиеся школы №3. Ребята познакомились с различными направлениями декоративно-прикладного искусства: аппликацией из соломки, ткачеством, машинной вышивкой, кружевоплетением, изготовлением вязаной игрушки, торсион-папье, каллиграфией, лазерной резкой и созданием текстильной народной куклы.
Во Дворце культуры города Похвистнево организована информационная выставка "Мы разные, но не чужие…". Экспозиция знакомит посетителей с фактами о народах, проживающих в Самарской области, об их культурных традициях и вкладе в историю региона. Выставка напоминает о том, что многонациональность Самарской области - часть ее культурного богатства, а взаимное уважение и добрососедство остаются важной основой общественного согласия.
В Центральной городской библиотеке имени Е.И.Аркадьева города Сызрани состоялся праздник "Золотые россыпи", посвященный Дню языков народов Российской Федерации и Дню дружбы народов Самарской области. В мероприятии приняли участие национальное культурное объединение "Татары Сызрани", татарский песенный ансамбль "Чишмэ", мордовский вокальный ансамбль "Нармонь морыця", чувашские ансамбли "Атал" и "Салкусь", армянский хореографический ансамбль "Аракс", русские коллективы "Обереги", "Россияне" и "Хорошки", патриотический клуб "Казачья застава" с подразделением "Оберегъ", представители национальных центров и автономий города. В программе прозвучали народные песни и музыка, состоялось знакомство с культурой и традициями народов России.
Мордовский культурный центр города Тольятти провел для школьников села Верхнее Санчелеево познавательное мероприятие, посвященное языковому многообразию России. Участники ансамбля "Мокшень вайме" познакомили ребят с мордовскими языками мокша и эрзя, рассказали о традициях и культуре мордовского народа. Сохранение языков народов России - важная часть культурного наследия страны.
"В каждом муниципалитете акция получает свое содержательное наполнение, - подчеркнули в Доме дружбы народов Самарской области. - Но их объединяет общий смысл - укрепление гражданского единства, уважения к традициям народов России и ответственности за будущее Самарской области и страны".
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???