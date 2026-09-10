16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Елизавета Тисленко из Самарской области - серебряный призер Спартакиады по маунтинбайку "Крылья Советов" подтвердили возвращение Никиты Салтыкова ЦСКА приобрел у "Крыльев Советов" полузащитника Ивана Олейникова Нападающий "Крыльев Советов" Джеффри Чинеду арендован кипрским АЕЛом ЦСК ВВС завершил выездную серию поражением от "Кристалла"

Спорт

Елизавета Тисленко из Самарской области - серебряный призер Спартакиады по маунтинбайку

МИАСС. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В живописных окрестностях Миасса (Челябинская область), в ГСК “Солнечная Долина” завершились захватывающие соревнования по маунтинбайку в дисциплине "кросс-кантри" в рамках Спартакиады народов России. Гонки собрали сильнейших спортсменов страны, продемонстрировав высокий уровень мастерства и спортивного духа.

На сложной трассе спортсмены показали настоящий характер.

Антон Синцов (Удмуртия) уверенно взял золото в мужском зачете. У женщин сильнейшей стала Кристина Ильина (Челябинская область).

Елизавета Тисленко из Самарской области финишировала второй и завоевала серебряную медаль.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

Фото на сайте

В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

Воздушные рейсеры в деле: показываем атмосферу областной гонки дронов

Воздушные рейсеры в деле: показываем атмосферу областной гонки дронов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4