Елизавета Тисленко из Самарской области - серебряный призер Спартакиады по маунтинбайку

В живописных окрестностях Миасса (Челябинская область), в ГСК “Солнечная Долина” завершились захватывающие соревнования по маунтинбайку в дисциплине "кросс-кантри" в рамках Спартакиады народов России. Гонки собрали сильнейших спортсменов страны, продемонстрировав высокий уровень мастерства и спортивного духа.
На сложной трассе спортсмены показали настоящий характер.
Антон Синцов (Удмуртия) уверенно взял золото в мужском зачете. У женщин сильнейшей стала Кристина Ильина (Челябинская область).
Елизавета Тисленко из Самарской области финишировала второй и завоевала серебряную медаль.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.