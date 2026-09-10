Елизавета Тисленко из Самарской области - серебряный призер Спартакиады по маунтинбайку

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В живописных окрестностях Миасса (Челябинская область), в ГСК “Солнечная Долина” завершились захватывающие соревнования по маунтинбайку в дисциплине "кросс-кантри" в рамках Спартакиады народов России. Гонки собрали сильнейших спортсменов страны, продемонстрировав высокий уровень мастерства и спортивного духа.