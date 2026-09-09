Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в полуфинал US Open в паре

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер и представительница Бельгии Элисе Мертенс вышли в полуфинал Открытого чемпионата США — 2026 в парном разряде, сообщает championat.com. В четвертом круге они обыграли Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Елену Остапенко (Латвия) со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В ее рамках Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шувэй и Остапенко четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех заработанных.

За выход в финал соревнований Шнайдер и Мертенс поспорят с парой чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.