Диана Шнайдер обыграла Дарью Снигур на старте US Open

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2026, сообщает championat.com. В первом круге соревнований она одолела представительницу Украины Дарью Снигур (45-я в рейтинге) со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В ее рамках Шнайдер три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Снигур ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трех заработанных.

Во втором круге соревнований Диана Шнайдер сразится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (57-я в рейтинге).