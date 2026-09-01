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Футбол Спорт

ФК "Локомотив" согласовал покупку у "Крыльев" Ивана Олейникова

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Локомотив" согласовал покупку полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова, сообщает инсайдер Иван Карпов.

"Олейникова из Крыльев видят в роли 10-ки или даже нападающего (самарцы хотят за него 130 мультов)", — уточняет Карпов.

По его информации, сложности в переговорах по личным условиям Ивана должны быть урегулированы в ближайшее время.

Напомним, полузащитник самарского клуба находился в сфере интересов трех команд — "Локомотива", "Динамо" и "Ахмата".

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявлял, что трансфер Олейникова в "Локомотив" не состоится после неудачных переговоров. По его словам, генеральный директор московского "Локомотива" Борис Ротенберг не готов был платить заявленные игроком отступные.

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