ФК "Локомотив" согласовал покупку у "Крыльев" Ивана Олейникова

ФК "Локомотив" согласовал покупку полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова, сообщает инсайдер Иван Карпов.
"Олейникова из Крыльев видят в роли 10-ки или даже нападающего (самарцы хотят за него 130 мультов)", — уточняет Карпов.
По его информации, сложности в переговорах по личным условиям Ивана должны быть урегулированы в ближайшее время.
Напомним, полузащитник самарского клуба находился в сфере интересов трех команд — "Локомотива", "Динамо" и "Ахмата".
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявлял, что трансфер Олейникова в "Локомотив" не состоится после неудачных переговоров. По его словам, генеральный директор московского "Локомотива" Борис Ротенберг не готов был платить заявленные игроком отступные.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.