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Футбол Спорт

"Крылья Советов" по пенальти уступили "Зениту"

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" уступили санкт-петербургскому "Зениту", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Исход встречи решила серия пенальти, в которой сильнее оказались гости — 3:5 — 0:1 Мантуан, 1:1 Баньяц, 1:2 Андраде, 2:2 Печенин, 2:3 Энрике, 2:3 Олейников (вратарь), 2:4 Джон Джон, 3:4 Рахманович, 3:5 Аугусто.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют на "Солидарность Самара Арене" гостевой матч против тольяттинского "Акрона". Игра 5 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в воскресенье, 23 августа, в 14:00.

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