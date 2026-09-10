ЦСК ВВС завершил выездную серию поражением от "Кристалла"

В среду, 9 сентября, в Саратове ХК "ЦСК ВВС" потерпел поражение от "Кристалла" со счетом 2:3, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Первый период остался за "летчиками". Команда уверенно вошла в игру, контролировала шайбу и хорошо работала в чужой зоне. Счет открыл Данил Спиридонов после передачи Льва Сальникова и Сергея Одинокова.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами. "Кристалл" сумел выйти вперед, но ЦСК ВВС быстро вернулись в игру. Аркадий Аксенов завершил хорошо разыгранную атаку после передачи Сергея Одинокова и восстановил равновесие.

В заключительном периоде хозяева реализовали большинство и вновь вышли вперед. Подопечные Занковца до последних минут продолжали искать возможность сравнять счет, создавали давление в зоне "Кристалла", но перевести игру в овертайм не удалось.

14 сентября самарцы сыграют дома с "Олимпией".