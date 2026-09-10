ЦСКА приобрел у "Крыльев Советов" полузащитника Ивана Олейникова

ЦСКА приобрел у "Крыльев Советов" 28-летнего полузащитника Ивана Олейникова, сообщает пресс-служба волжан. В среду, 9 сентября, игрок подписал контракт с московским клубом.
Иван Олейников присоединился к "Крыльям" в августе 2024 года. За это время он провел 71 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил три мяча и записал на свой счет две результативные передачи.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.