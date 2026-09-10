ЦСКА приобрел у "Крыльев Советов" полузащитника Ивана Олейникова

ЦСКА приобрел у "Крыльев Советов" 28-летнего полузащитника Ивана Олейникова, сообщает пресс-служба волжан. В среду, 9 сентября, игрок подписал контракт с московским клубом.

Иван Олейников присоединился к "Крыльям" в августе 2024 года. За это время он провел 71 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил три мяча и записал на свой счет две результативные передачи.