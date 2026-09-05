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Футбол Спорт

"Очень хорошо, что команда смогла собраться": Кирилл Печенин — о ничьей с "Краснодаром"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Крыльев Советов" рассказал о тяжелом матче с лидером РПЛ, двух быстрых пропущенных мячах и своей необычной роли в сегодняшней встрече.

Фото: предоставлено автором

В субботу, 5 сентября, "Крылья Советов" в матче 7-го тура РПЛ сыграли вничью с "Краснодаром" — 2:2. До встречи в Самаре краснодарская команда одержала шесть побед подряд и единолично возглавляла турнирную таблицу.

После игры защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин поделился впечатлениями от встречи и объяснил, за счет чего самарской команде удалось переломить ход матча после двух быстрых пропущенных мячей.

— Сегодня получился настоящий триллер. Как вам эта игра?

— Очень тяжелая игра, в принципе, мы этого и ожидали. "Краснодар" не терял очков в этом сезоне. Мы пропустили очередной быстрый мяч, потом второй тоже быстрый. Очень хорошо, что команда смогла собраться, проявить характер. Второй тайм, считаю, играли лучше, переломили ход встречи и заслуженно заработали очко.

— Болельщики отмечали, что после быстрых пропущенных мячей в первом тайме команда выглядела подавленной, но после перерыва смогла перевернуть игру. За счет чего удалось прийти в себя?

— Я бы не сказал, что мы были подавленными в первом тайме. У меня был хороший момент. Когда ты пропускаешь на третьей минуте, это, конечно, не может не повлиять. Но команда справилась с этим и переломила ход встречи.

— Сегодня конкретно у вас, помимо этого момента, было еще несколько опасных эпизодов. Вы часто делали прострелы в штрафную. Это было установкой на матч?

— Это обычные действия крайнего защитника.

— Но сегодня вы непривычно много участвовали в атаках. Вы больше играли впереди, чем обычно?

— В первом тайме я играл еще крайнего нападающего. Во втором тайме уже играл крайнего защитника.

"Крылья Советов" следующий матч проведут дома. В пятницу, 11 сентября, самарская команда примет московскую "Родину" на "Солидарность Самара Арене". Начало встречи — в 19:00.

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