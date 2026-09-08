В Самарской области расширен пул медиаторов в социальной сфере

В Самарской области завершился курс профессиональной подготовки медиаторов в социальной сфере, реализованный в рамках проекта "Вызов". По итогам обучения посвящение в медиаторы прошли 19 специалистов, чья дальнейшая работа будет направлена на оказание бережной и профессиональной поддержки семьям в кризисных ситуациях.

Ключевым событием стало не только пополнение регионального пула медиаторов, но и личное профессиональное развитие специалистов, работающих в детских социальных учреждениях, центрах социальной защиты населения. Для них освоение медиативных практик — это новый инструмент, позволяющий эффективнее помогать семьям, выстраивать доверительный диалог и разрешать конфликты.

Обучение проходило под руководством Евгения Киселёва, президента Союза профессиональных медиаторов "М2В", признанного эксперта в сфере медиации.

Проект "Вызов" инициирован Уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой‑Беловой и реализуется в рамках стратегической программы "Дети в семье". Его основная задача — внедрить семьесберегающий подход. За счёт адресной и всесторонней помощи проект призван создать вокруг семьи, оказавшейся в кризисе, систему поддержки, чтобы не допускать разлучения ребёнка с родителями и разрушения семьи.

Самарская область вошла в число пилотных регионов, где проект "Вызов" активно развивается. Подготовка квалифицированных медиаторов из числа специалистов социальной сферы, внедрение восстановительных технологий в работу учреждений, а также формирование устойчивой системы поддержки семей в сложных жизненных обстоятельствах позволяют выстраивать такую систему помощи.

Задача новых медиаторов — помогать семьям преодолевать острые кризисы, сохранять браки и выстраивать диалог там, где договориться кажется почти невозможным: между супругами, между детьми и родителями, между самими детьми. Их цель — формирование устойчивых и здоровых отношений.

Важным ресурсом поддержки для жителей региона остаются "комнаты примирения", работающие на базе государственных комплексных центров социального обслуживания (КЦСОН) в городах и районах области. Здесь можно получить помощь при семейных конфликтах: спорах между супругами, родителями и детьми, других внутрисемейных разногласиях. Процедура медиации в "комнатах примирения" проводится бесплатно по предварительной записи.

Также развитие медиации в регионе тесно связано с расширением сети школьных и молодёжных служб примирения, которые открываются на базе общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования. Координацией этой работы занимается Ассоциация детских служб примирения Самарской области. За последние два года через восстановительные программы Ассоциации прошли около 9 тысяч несовершеннолетних и почти 1,5 тысячи взрослых.

Деятельность ведётся в партнёрстве с уполномоченным по правам ребёнка в Самарской области, Детским общественным советом, министерством образования и науки, Региональным социопсихологическим центром и другими профильными организациями.

"Увеличение числа квалифицированных медиаторов — важный шаг к системной поддержке семей и развитию культуры конструктивного разрешения конфликтов в регионе, — подчёркивают организатор обучения, региональный куратор специального проекта "Вызов" Екатерина Сеницкая. — Теперь у жителей области будет ещё больше возможностей получить профессиональную помощь в самых чувствительных и сложных жизненных ситуациях".