В Самарской области расширен пул медиаторов в социальной сфере

В Самарской области завершился курс профессиональной подготовки медиаторов в социальной сфере, реализованный в рамках проекта "Вызов". По итогам обучения посвящение в медиаторы прошли 19 специалистов, чья дальнейшая работа будет направлена на оказание бережной и профессиональной поддержки семьям в кризисных ситуациях.
Ключевым событием стало не только пополнение регионального пула медиаторов, но и личное профессиональное развитие специалистов, работающих в детских социальных учреждениях, центрах социальной защиты населения. Для них освоение медиативных практик — это новый инструмент, позволяющий эффективнее помогать семьям, выстраивать доверительный диалог и разрешать конфликты.
Обучение проходило под руководством Евгения Киселёва, президента Союза профессиональных медиаторов "М2В", признанного эксперта в сфере медиации.
Проект "Вызов" инициирован Уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой‑Беловой и реализуется в рамках стратегической программы "Дети в семье". Его основная задача — внедрить семьесберегающий подход. За счёт адресной и всесторонней помощи проект призван создать вокруг семьи, оказавшейся в кризисе, систему поддержки, чтобы не допускать разлучения ребёнка с родителями и разрушения семьи.
Самарская область вошла в число пилотных регионов, где проект "Вызов" активно развивается. Подготовка квалифицированных медиаторов из числа специалистов социальной сферы, внедрение восстановительных технологий в работу учреждений, а также формирование устойчивой системы поддержки семей в сложных жизненных обстоятельствах позволяют выстраивать такую систему помощи.
Задача новых медиаторов — помогать семьям преодолевать острые кризисы, сохранять браки и выстраивать диалог там, где договориться кажется почти невозможным: между супругами, между детьми и родителями, между самими детьми. Их цель — формирование устойчивых и здоровых отношений.
Важным ресурсом поддержки для жителей региона остаются "комнаты примирения", работающие на базе государственных комплексных центров социального обслуживания (КЦСОН) в городах и районах области. Здесь можно получить помощь при семейных конфликтах: спорах между супругами, родителями и детьми, других внутрисемейных разногласиях. Процедура медиации в "комнатах примирения" проводится бесплатно по предварительной записи.
Также развитие медиации в регионе тесно связано с расширением сети школьных и молодёжных служб примирения, которые открываются на базе общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования. Координацией этой работы занимается Ассоциация детских служб примирения Самарской области. За последние два года через восстановительные программы Ассоциации прошли около 9 тысяч несовершеннолетних и почти 1,5 тысячи взрослых.
Деятельность ведётся в партнёрстве с уполномоченным по правам ребёнка в Самарской области, Детским общественным советом, министерством образования и науки, Региональным социопсихологическим центром и другими профильными организациями.
"Увеличение числа квалифицированных медиаторов — важный шаг к системной поддержке семей и развитию культуры конструктивного разрешения конфликтов в регионе, — подчёркивают организатор обучения, региональный куратор специального проекта "Вызов" Екатерина Сеницкая. — Теперь у жителей области будет ещё больше возможностей получить профессиональную помощь в самых чувствительных и сложных жизненных ситуациях".
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???