Самарские синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сильного дождя

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Специалисты Приволжского УГМС объявили на понедельник, 7 сентября, желтый уровень погодной опасности. Причина - сильный дождь местами в Самарской области. Кроме того, по прогнозам синоптиков, вся следующая неделя будет дождливой.

Фото: Александра Белова