Михаил Маряхин собрал наказы жителей Автозаводского района Тольятти

Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин провел встречу с жителями Автозаводского района Тольятти. Говорили не о лозунгах и обещаниях, а о том, что реально нужно району: хоккейный корт, школа, детская площадка, благоустройство сквера, ремонт коммуникаций, тротуар и парковка.
Это не мечты - это наказы избирателей. Согласно закону о наказах избирателей, который инициировала и отстояла фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", такие просьбы становятся официальной повесткой, трудовыми буднями депутата, включаются в региональный бюджет и реализуются на деле.
Пример уже есть: в 10 квартале на месте пустыря теперь стоит спортивный корт - и там занимаются и дети, и взрослые. Так работает механизм: жители говорят, депутат поддерживает, а власть обязана реагировать.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???