Михаил Маряхин собрал наказы жителей Автозаводского района Тольятти

Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин провел встречу с жителями Автозаводского района Тольятти. Говорили не о лозунгах и обещаниях, а о том, что реально нужно району: хоккейный корт, школа, детская площадка, благоустройство сквера, ремонт коммуникаций, тротуар и парковка.

Это не мечты - это наказы избирателей. Согласно закону о наказах избирателей, который инициировала и отстояла фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", такие просьбы становятся официальной повесткой, трудовыми буднями депутата, включаются в региональный бюджет и реализуются на деле.



Пример уже есть: в 10 квартале на месте пустыря теперь стоит спортивный корт - и там занимаются и дети, и взрослые. Так работает механизм: жители говорят, депутат поддерживает, а власть обязана реагировать.



