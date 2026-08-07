Путин подписал закон, меняющий порядок выплаты компенсаций собственникам при КРТ

Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок расчета и выплаты компенсаций собственникам жилья при комплексном развитии территорий (КРТ).

Теперь собственники жилья, подпавшего под программу комплексного развития территории, смогут получить денежную компенсацию за квартиру после ее оценки.

Ранее между оценкой недвижимости и фактической выплатой могли проходить месяцы и даже годы. За это время стоимость жилья на рынке успевала существенно вырасти, а полученной компенсации уже не хватало для приобретения аналогичной квартиры. С такой ситуацией, например, столкнулась жительница Самары Надежда Н. Ее дом подпал под снос в рамках программы КРТ. Квартиру оценили в 1,8 млн рублей, однако выплату семья смогла получить только спустя полтора года. За это время цены на недвижимость значительно выросли, и на полученную сумму приобрести сопоставимое жилье в другом месте семья уже не смогла.

Свою историю Надежда рассказала Елене Харченко, кандидату в депутаты от партии "Новые люди". Партия последовательно выступала за корректировку действующего законодательства о КРТ, вносила соответствующие поправки и собирала информацию о практике его применения в регионах страны.

В "Новых людях" отмечают, что принятие изменений позволит лучше защитить интересы собственников, чье жилье подпадает под программы комплексного развития территорий. При этом в законодательстве о КРТ по-прежнему остаются правовые пробелы, и они требуют дальнейшей корректировки. Работа над соответствующими поправками продолжится.