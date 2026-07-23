"Экопатриот" передал вторую партию дронов бойцам СВО

В Самаре состоялась передача очередной партии беспилотных летательных аппаратов, приобретенных в рамках народного проекта "Экопатриот". Пять FPV-дронов ударного типа и один разведывательный БПЛА отправились в зону проведения специальной военной операции. Средства на их закупку были выручены от переработки вторсырья, собранного жителями региона.

В этот раз пять FPV-дронов ударного типа и разведывательный БПЛА переданы в зону специальной военной операции через гвардии лейтенанта Рэма Худика, помощника командира батальона по огневому поражению. Несмотря на молодость, самарец уже награжден Георгиевским крестом, медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени и медалью Жукова. Участник СВО лично поблагодарил земляков за помощь: "Знаю, что наш русский народ, наши русские люди, нас всегда поддерживают. И с этой верой в их поддержку мы идем только вперед".

Бойцы наглядно продемонстрировали возможности переданных аппаратов участникам акции Разведывательный БПЛА оснащен встроенными подруливающими датчиками и работает на спутниковой системе связи. Он предназначен для корректировки огня артиллерии, ведения разведки и объективного контроля. Этот дрон-разведчик работает в паре с переданными дронами-камикадзе, закрывая полный цикл: разведка — поражение цели, рассказали бойцы.

К сожалению, на следующий день во время работы экомобиля на улице Демократической в Самаре неизвестный мужчина устроил провокацию, используя нецензурную брань при несовершеннолетних, выкрикивая экстремистские лозунги против СВО и пытаясь спровоцировать волонтеров на конфликт, а затем перешел к силовым действиям: швырнул и сломал стол с сувенирами для участников акции, а затем погнался за одним из волонтеров. Волонтеры вызвали полицию, а неизвестный скрылся. Личность нападавшего устанавливается правоохранительными органами.

"Считаю недопустимым, что во время общественной акции, направленной на помощь нашим бойцам, кто-то позволяет себе агрессию, угрозы и провокации — тем более при детях и подростках.

Сегодня, когда страна живет в условиях СВО, нам нужно сплотиться и помогать фронту любыми законными способами: делом, участием, поддержкой волонтеров. А не пытаться вносить смуту, срывать инициативы и устраивать конфликты на улице. Уверен, правоохранительные органы дадут произошедшему принципиальную правовую оценку. Волонтерам — спасибо за выдержку и правильные действия. Работа продолжается", — отметил в социальных сетях автор идеи "Экопатриота" — депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.

Этот инцидент вызвал негодование у самарских блогеров Ксении Штефан и Дмитрия Гуренкова.

Но несмотря ни на что, проект "Экопатриот" продолжает работу. Благодаря активности жителей на фронт уже переданы 10 беспилотных аппаратов. В планах — масштабирование на все районы Самарской области и дальнейшее развитие проекта как модели народной поддержки армии, сочетающей экологическую и патриотическую повестку.

Напомним, что проект стартовал в мае 2026 года. Его механизм прост: жители сдают макулатуру, алюминиевые и стеклянные банки, старую бытовую технику. Компания-оператор "Втормаркет" принимает вторсырье на переработку, а вырученные средства направляются на закупку беспилотников и гуманитарной помощи для участников СВО. За два месяца проекта "за ленточку" отправлено 10 беспилотников и собрано более 20 тонн вторсырья.