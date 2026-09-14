Один из лучших скрипачей России Никита Борисоглебский выступит с Тольяттинским симфоническим оркестром

В воскресенье, 4 октября, в рамках "Всероссийских филармонических сезонов" на сцену Тольяттинской филармонии выйдут Симфонический оркестр филармонии под управлением главного дирижера Игоря Мокерова и блистательный скрипач, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Никита Борисоглебский.

Многим слушателям это имя хорошо знакомо: в 2014 году музыкант выступал на фестивале "Классика над Волгой", играл в камерных концертах — с пианисткой Екатериной Мечетиной и виолончелистом Сергеем Антоновым, а также в составе квартета имени Д. Ойстраха и др. В 2021-м артист открывал юбилейный сезон филармонии — тогда в его исполнении прозвучал Второй скрипичный концерт Прокофьева. Сейчас Никита Борисоглебский обратится к произведению Шостаковича — в этом году отмечается 120-летие великого композитора-мыслителя.

Программа вечера — диалог двух титанов российской музыки XX века. В первом отделении прозвучит Первый скрипичный концерт Шостаковича — трагическая исповедь, написанная в годы репрессий и долгие годы пролежавшая под спудом. Это музыка, требующая от солиста невероятного интеллектуального напряжения и филигранной техники.

Во втором отделении — Седьмая симфония Прокофьева, последнее сочинение автора. Светлая, ностальгическая и искрометная, она хранит в себе глубокую философию уходящей эпохи, вступая в контраст с надломом предыдущего произведения программы.

Никита Борисоглебский, соединяющий в своей игре безупречную технику и эмоциональную открытость высказывания, — признанный профессионал в современном скрипичном мире. Вероятно, его трактовка Шостаковича запомнится зрителям надолго.