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Музыка Культура

Один из лучших скрипачей России Никита Борисоглебский выступит с Тольяттинским симфоническим оркестром

ТОЛЬЯТТИ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 4 октября, в рамках "Всероссийских филармонических сезонов" на сцену Тольяттинской филармонии выйдут Симфонический оркестр филармонии под управлением главного дирижера Игоря Мокерова и блистательный скрипач, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Никита Борисоглебский.

Многим слушателям это имя хорошо знакомо: в 2014 году музыкант выступал на фестивале "Классика над Волгой", играл в камерных концертах — с пианисткой Екатериной Мечетиной и виолончелистом Сергеем Антоновым, а также в составе квартета имени Д. Ойстраха и др. В 2021-м артист открывал юбилейный сезон филармонии — тогда в его исполнении прозвучал Второй скрипичный концерт Прокофьева. Сейчас Никита Борисоглебский обратится к произведению Шостаковича — в этом году отмечается 120-летие великого композитора-мыслителя.

Программа вечера — диалог двух титанов российской музыки XX века. В первом отделении прозвучит Первый скрипичный концерт Шостаковича — трагическая исповедь, написанная в годы репрессий и долгие годы пролежавшая под спудом. Это музыка, требующая от солиста невероятного интеллектуального напряжения и филигранной техники.

Во втором отделении — Седьмая симфония Прокофьева, последнее сочинение автора. Светлая, ностальгическая и искрометная, она хранит в себе глубокую философию уходящей эпохи, вступая в контраст с надломом предыдущего произведения программы.

Никита Борисоглебский, соединяющий в своей игре безупречную технику и эмоциональную открытость высказывания, — признанный профессионал в современном скрипичном мире. Вероятно, его трактовка Шостаковича запомнится зрителям надолго.

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