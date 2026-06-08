Государственный академический русский оркестр имени В.В.Андреева представил "Юбилейную программу" в городах Поволжья

С 29 мая по 2 июня 2026 года Государственный академический русский оркестр имени В.В.Андреева - легендарный коллектив с более чем вековой историей - совершил гастрольный тур по городам Поволжья. Концерты прошли в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре и были объединены общим названием "Юбилейная программа", отражающим сразу несколько значимых дат в истории отечественной музыкальной культуры.

Гастрольный маршрут начался 29 мая с выступления в Нижегородской государственной академической филармонии имени М.Л.Ростроповича в Кремлевском концертном зале. Маршрут продолжился в Казани, где 31 мая состоялся концерт в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Завершающим аккордом стало выступление в Самарском государственном академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича 2 июня.

"Гастроли - это для нашего оркестра всегда живой диалог со слушателем. Мы бережно сохраняем традиции, заложенные Василием Андреевым, и в то же время стремимся открывать в них новые смыслы. Поездки в Самару, Казань и Нижний Новгород - это новые встречи, новые впечатления и, конечно, новая музыка. Для нас важно, чтобы в каждом городе звучание русских народных инструментов находило отклик в сердцах слушателей и объединяло людей через культуру и историю", - рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Дмитрий Дмитриевич Хохлов.

Гастроли Государственного академического русского оркестра имени В.В.Андреева прошли при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Название "Юбилейная программа" объединило сразу несколько значимых дат в истории русской музыкальной культуры. В центре внимания - 165-летие со дня рождения Василия Васильевича Андреева, реформатора национального инструментального искусства, а также 130-летие возрождения домры.

Особое значение гастрольному туру придали сразу две знаменательные даты художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Дмитрия Дмитриевича Хохлова: 80-летний юбилей маэстро и 40-летие на посту руководителя оркестра. Деятельность Дмитрия Дмитриевича на протяжении десятилетий во многом определяет художественное лицо коллектива и его современное звучание.

Добавим, что выступление в Нижнем Новгороде носило также символический характер: оркестр имени Андреева возвратился в этот город спустя 130 лет.

В выступлениях в Нижнем Новгороде и Казани прозвучали произведения Василия Андреева, Анатолия Лядова, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Исаака Дунаевского, Арифа Меликова, Иоганнеса Брамса, Микиса Теодоракиса.

Самарская программа состояла из сочинений Василия Андреева, Арама Хачатуряна, Исаака Дунаевского, Кары Караева, Арифа Меликова, Валерия Гаврилина, Амилькаре Понкьелли, Иоганнеса Брамса, Антонина Дворжака, Микиса Теодоракиса.