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Музыка Культура

В Тольятти прошел яркий фестиваль барабанной музыки 

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 22 по 28 июня в Тольятти прошел масштабный фестиваль для любителей и профессионалов барабанной музыки со всего мира.

Фото: Фестиваль "Барабаны мира"

Участники фестиваля собрались на живописной базе отдыха "Росинка" на берегу Волги. Артисты из разных стран представили гостям музыкальные произведения, а также помогли освоить приемы игры на разных инструментах во время мастер-классов.

"Фестиваль — это не только музыка. Колоритные этноярмарки познакомят гостей с культурным наследием разных народов: здесь представлены национальные украшения ручной работы, аутентичные предметы быта и, конечно, блюда традиционной кухни. Каждый найдет что‑то по душе — от изысканных сувениров до гастрономических открытий", — рассказали в управлении туризма администрации городского округа.

Масштабное событие прошло в соответствии с целями нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Национальный проект "Туризм и гостеприимство" помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 

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