Концерты IOWA и "Браво" переносят под крышу

По распоряжению, полученному в рамках обеспечения безопасности массовых мероприятий, два концерта фестиваля Roof Live, IOWA и "Браво", пройдут в запланированную дату и время на фуд-парке Аврора Молл.
Площадка будет специально реорганизована под концерт: фуд-парк закроют ещё на этапе саундчека, а после подготовки вход будет доступен только зрителям с билетами.
Все билеты остаются действительными.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!