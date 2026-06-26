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Музыка Культура

Концерты IOWA и "Браво" переносят под крышу

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По распоряжению, полученному в рамках обеспечения безопасности массовых мероприятий, два концерта фестиваля Roof Live, IOWA и "Браво", пройдут в запланированную дату и время на фуд-парке Аврора Молл.

Площадка будет специально реорганизована под концерт: фуд-парк закроют ещё на этапе саундчека, а после подготовки вход будет доступен только зрителям с билетами.

Все билеты остаются действительными.

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