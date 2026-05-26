В Самаре стартует фестиваль "Джаз в доме Сивре"

4 июня в Самаре стартует музыкальный фестиваль "Джаз в доме Сивре" — музыкальный праздник, который продлится все лето, сообщают организаторы.

География его участников в этом году широка: от армянского фолка до американского фанка и соула, от классики биг-бэнда до турецкого этно-джаза. И, конечно же, в эту широчайшую палитру свой неповторимый колорит привнесет созвездие российских джазовых талантов.

Программа фестиваля "Джаз в Доме Сивре":

4 июня — открытие фестиваля: концерт ведущего биг-бэнда региона — "Джаз-оркестра Тольяттинской филармонии".

25 июня — Квентин Мур (США): вечер американского соула и фанка от необыкновенного вокалиста и мультиинструменталиста. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам;

9 июля — Кливленд Джонс (США) — яркий представитель мировой вокальной сцены и музыкального театра, артист, в чьем опыте соединены мастерство, духовная глубина и безупречное современное мышление. В основе творчества музыканта — культурное наследие американского Юга, которое он наполняет своей теплотой и внутренним достоинством.

23 июля — "Дудук и Голос" (Самара): проект в жанре этно-фьюжн — слияние традиций и современности, глубина музыкального опыта древнего народа соединяется с различными музыкальными жанрами, раскрываясь в самобытном звучании и новых трактовках народного творчества и современной музыки. Ни на что не похожее звучание древнего дудука и бархатного голоса органично дополняется прекрасным инструментальным составом.

30 июля — "N-code band" (Москва) — современное джазовое трио. Непредсказуемость, драйв, высокая техника исполнения, в котороом аутентичное звучание джазовой пианистической традиции и вокальных интерпретаций тем сочетаются с неожиданным постмодерновским развёртыванием композиции до бескомпромиссного накала drums-and-bass.

6 августа — "Арт — ансамбль Тима Дорофеева" (Архангельск): особый колорит коллектива — в сочетании современного джаза, северного русского фольклора и авторских композиций его руководителя Тимофея Дорофеева. Стилевая палитра расширяется использованием блюза, фьюжн, фри-джаза, этники, классической музыки и свободной импровизации. Сами джазмены называют своё творчество "русской импровизационной музыкой".

20 августа — Сибель Кёсе (Турция) — концерт "джазовой принцессы из Стамбула", чью манеру сравнивают с Эллой Фицджеральд. Благодаря своему потрясающему завораживающему вокалу и непревзойденному мастерству импровизации, она смогла завоевать весь мир. Неподражаемая манера исполнения Сибель Кёсе вызывает восхищение, а мощнейшая энергетика турецкой певицы и умение держать тесный контакт со слушателями притягивает полные залы поклонников.