Самарская компания заплатит полмиллиона рублей за попытку откупиться от проверки

В Самаре по постановлению прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 500 тыс. руб. за попытку подкупить сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Установлено, что в марте 2026 г. директор, действуя в интересах коммерческой организации, занимающейся торговлей стройматериалами, предложил сотруднику правоохранительных органов вознаграждение в виде оказания услуг в будущем, попросив проверяющего окончить проверку и не привлекать предприятие к административной ответственности.
По данному факту прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организация привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц