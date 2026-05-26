Самарская компания заплатит полмиллиона рублей за попытку откупиться от проверки

В Самаре по постановлению прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 500 тыс. руб. за попытку подкупить сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что в марте 2026 г. директор, действуя в интересах коммерческой организации, занимающейся торговлей стройматериалами, предложил сотруднику правоохранительных органов вознаграждение в виде оказания услуг в будущем, попросив проверяющего окончить проверку и не привлекать предприятие к административной ответственности.

По данному факту прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организация привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 тыс. рублей.