Самарцы спасли застрявшую в заборе косулю

Утром в понедельник, 25 мая, на ул. Клары Цеткин в Самаре прохожие заметили застрявшую между прутьев забора косулю. Животное не могло выбраться самостоятельно.

Прохожие и жители соседних домов пожалели животное и вызвали спасателей. Как рассказал журналисту Волга Ньюс один из местных жителей, спасатели отогнули прутья и освободили ее. Косулю осмотрели и заметили раны, которые обработали, а затем отвезли животное в ветклинику.

Косули в этом районе раньше уже попадались на глаза людям. Как рассказывают местные жители, парнокопытные иногда переплывают сюда с другого берега Волги.