Людмила Тархова заявила, что будет бороться за внука

На минувшей неделе в самарском облсуде состоялось два заседания по обвинению 30-летней Екатерины Тарховой в убийстве своих деда и бабушки — экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Ей также вменяют кражи и мошенничество с их имуществом. Потерпевшей по делу признана Людмила Тархова — дочь Виктора Тархова и мать Екатерины. Второе заседание началось с ходатайства Людмилы об опеке над ее единственным внуком — сыном Екатерины.
По словам Людмилы Тарховой, именно судьба восьмилетнего внука ее сейчас беспокоит больше всего. Его мать, очевидно, надолго будет лишена свободы, а отец проживает в Израиле. Людмила Тархова просит защитить ее права, как родной бабушки, на воспитание малолетнего гражданина России. Она просит оградить ребенка от его нынешнего опекуна — Елены Б., которая якобы настраивает его против бабушки. Этого опекуна выбрала подсудимая, будучи с ней дружна.
"И я, и мои родители были категорически против этой "дружбы", — рассказала корреспонденту Волга Ньюс Людмила Тархова. — Что общего может быть у женщин при такой разнице в возрасте? А теперь Елена Б. ездит с передачками к Екатерине в СИЗО и просит у меня денег на содержание мальчика!"
По поводу своих прав на воспитание внука Людмила Тархова обратилась также в Генпрокуратуру.
Кроме прочего, заявительница указывает на то, что следствие по данному делу не может быть завершено, так как заказчики убийства ее родителей не установлены и не привлечены к ответственности.
Напомним, по версии правоохранителей, Тархов и его жена были отравлены, а тела их уничтожены с помощью прибывшего из Грузии Дмитрия (Деметра) Метревели.
После того как прокурор зачитал обвинение, возникли некоторые вопросы к версии следствия. Во-первых, следователь описывает действия тетки Дмитрия — Светланы Метревели, как организатора преступного сообщества, однако никому из подсудимых статья 210 УК РФ об участии в ОПС не вменяется.
Во-вторых, согласно версии следствия, Метревели планировала совершение преступления еще с 2020 года. При этом "навар", полученный сообщниками, несопоставим с рисками и чудовищностью совершенного преступления. В обвинении указано, что после смерти родственников Екатерина разжилась немногим более 2 млн рублей. В то же время еще сразу после смерти Тархова в СМИ мелькали сведения о множестве имеющейся у него недвижимости, а занимаемая им когда-то должность в "ЮКОСе" предполагает наличие крупных финансовых сбережений. О судьбе этих активов в обвинении нет ни слова, хотя в нем утверждается, что преступление планировалось в корыстных целях.
При этом, по слухам, обвиняемая расплатилась с сообщниками 36 млн рублей. Это вполне похоже на правду, если допустить, что Дмитрию Метревели удалось получить от одурманенного Тархова либо подпись на доверенностях, либо доступ к его банковскому счету.
