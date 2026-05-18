"Друг — генерал в ФСБ": в Самаре за решетку отправили спортсменов, обещавших "решить вопрос"

Самарский облсуд вынес решение по делу тренеров по боксу Ахрора Эркаева и Сергея Мурашева. Их обвиняли в покушении на мошенничество.

Как следует из материалов суда, к Эркаеву обратилась женщина. Она просила облегчить участь ее супруга. Последнего привлекали к уголовной ответственности. Эркаев рассказал о ситуации Мурашеву, который подыскивал адвокатов. А женщине сказал, что у него есть друг — генерал в ФСБ. И что уголовное дело можно прекратить, но за деньги. Он предложил передать 1 млн 750 тыс. правоохранителям. Одним из правоохранителей представлялся Мурашев.

Женщина сначала на предложение такого спасения супруга согласилась. Но позже "друзей генерала ФСБ" задержали настоящие сотрудники ФСБ.

Сначала Эркаеву в суде назначили 2 года 6 месяцев, а Мурашеву 2 года в исправительной колонии общего режима. Сейчас облсуд рассмотрел жалобы осужденных, счел смягчающим обстоятельством добровольное возмещение ущерба и снизил мужчинам наказание до 2 лет и 1 года 6 месяцев лишения свободы соответственно.