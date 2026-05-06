Детский педагог из Тольятти проведет 11 лет за решеткой за продажу наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ранее в полицию поступила информация о том, что 38-летний мужчина причастен к незаконной продаже наркотиков на территории Самарской области. Подозреваемого задержали в Сызрани, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При досмотре правоохранители изъяли свертки, которые были у задержанного в сумке. В них находился 31 грамм метилэфедрона. Также оперативники изъяли расфасованный наркотик синтетического производства массой 300 граммов, хранившийся в салоне автомобиля, на котором передвигался мужчина.

После обыска в гараже обвиняемого полиция изъяла пакет с расфасованными синтетическими наркотиками общей массой около 1,5 кг. Кроме этого, у задержанного нашли телефон, в котором обнаружили фотографии с координатами тайника-закладки в Тольятти. Эти фото злоумышленник отправил заказчику. Выехав на место по указанным в телефоне данным, оперативники обнаружили и изъяли тайник, замаскированный у дерева, с 500 граммами мефедрона.

Подозреваемый — 38-летний тольяттинец — ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. В ходе опроса он пояснил, что работает педагогом в одном из детских учреждений культуры в Тольятти. Увидев в интернете объявление о "легком" заработке, согласился распространять на территории региона запрещенные вещества. 

Следователям удалось установить, что мужчина подрабатывал наркодилером в Тольятти и Сызрани с июня по август 2025 года.

Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, шести эпизодов по ч. 3 ст. 30, ст. ч. 4 228.1 УК РФ, двух эпизодов по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовные дела, состоящее из пяти томов, были соединены в одно производство, расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу.

Сызранский городской суд вынес приговор и назначил мужчине наказание — 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда конфискованы в доход государства автомобиль марки Datsun и два мобильных телефона, которые тольяттинец использовал при совершении своей преступной деятельности. Приговор суда вступил в законную силу.

