У любителя пьяной езды из Кинеля конфисковали Mercedes Директор сети АЗС, осужденная за неуплату налогов, пыталась выйти по УДО Облсуд отклонил жалобу на приговор напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева Прокуратура взыскивает с ЗАО "Самарский кондитер" долги по зарплате Самарская прокуратура вернула государству более 1,5 га лесных земель в Студеном овраге

У любителя пьяной езды из Кинеля конфисковали Mercedes

КИНЕЛЬ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Судебные приставы Самарской области конфисковали и передали на реализацию Mercedes-Benz E300, принадлежавший жителю Кинеля, сообщает УФССП по Самарской области.

Фото: УФССП СО

В Кинеле госавтоинспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz E300, водитель которого оказался нетрезв. Оказалось, что мужчина перед тем как сесть за руль, выпил несколько бутылок слабоалкогольного напитка. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Рассмотрев материалы дела, суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и обязал обратить его автомобиль в доход государства. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении нарушителя возбудили исполнительное производство.

На основании постановления суда в отделении судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках него сотрудниками Службы транспортное средство у должника было конфисковано и передано в Росимущество для дальнейшей реализации в доход государства.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

