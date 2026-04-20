У любителя пьяной езды из Кинеля конфисковали Mercedes

Судебные приставы Самарской области конфисковали и передали на реализацию Mercedes-Benz E300, принадлежавший жителю Кинеля, сообщает УФССП по Самарской области.

В Кинеле госавтоинспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz E300, водитель которого оказался нетрезв. Оказалось, что мужчина перед тем как сесть за руль, выпил несколько бутылок слабоалкогольного напитка. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Рассмотрев материалы дела, суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и обязал обратить его автомобиль в доход государства. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении нарушителя возбудили исполнительное производство.

В рамках него сотрудниками Службы транспортное средство у должника было конфисковано и передано в Росимущество для дальнейшей реализации в доход государства.