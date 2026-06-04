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Суды Происшествия

За хищение офисной бумаги на 24 млн рублей суд дал условный срок

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский районный суд Самары вынес заочный приговор в отношении Анастасии Лисенковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании доходов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Напомним, по данным следствия, в 2020–2021 гг. женщина, занимавшая административно‑хозяйственные должности в ООО "РН‑Учет", использовала свое служебное положение для хищения офисной бумаги. Она организовала ее перепродажу по цене ниже рыночной, договариваясь с покупателями о самовывозе со склада и оплате наличными. При этом гражданка сообщала поставщикам ложные сведения о самовывозе, а товар забирало неосведомленное о преступлении лицо. Документы для оплаты поставщику фигурантка передавала в бухгалтерию.

Общая сумма похищенного составила более 24 млн рублей.

"С целью придания правомерного вида денежным средствам, полученным в результате мошеннических действий, она приобрела квартиру и Mercedes-Benz GLC GLC 200 4MATIC. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости", — сообщала прокуратура Самарской области.

В 2022 г. обвиняемая покинула Россию под другой фамилией и скрылась в Дубае, из‑за чего дело рассматривалось в ее отсутствие. В ходе процесса самарчанка полностью возместила ущерб, переведя деньги на счет компании.

Суд признал ее виновной и назначил наказание: 4 года лишения свободы условно (испытательный срок 3 года) и штраф 800 тыс. рублей.

"На основании ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 3 года, с возложением на осужденную обязанностей. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Л. отменена", — сообщается в судебных материалах.

Гражданский иск оставлен без удовлетворения из‑за возмещения ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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