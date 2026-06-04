За хищение офисной бумаги на 24 млн рублей суд дал условный срок

Куйбышевский районный суд Самары вынес заочный приговор в отношении Анастасии Лисенковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании доходов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Напомним, по данным следствия, в 2020–2021 гг. женщина, занимавшая административно‑хозяйственные должности в ООО "РН‑Учет", использовала свое служебное положение для хищения офисной бумаги. Она организовала ее перепродажу по цене ниже рыночной, договариваясь с покупателями о самовывозе со склада и оплате наличными. При этом гражданка сообщала поставщикам ложные сведения о самовывозе, а товар забирало неосведомленное о преступлении лицо. Документы для оплаты поставщику фигурантка передавала в бухгалтерию.
Общая сумма похищенного составила более 24 млн рублей.
"С целью придания правомерного вида денежным средствам, полученным в результате мошеннических действий, она приобрела квартиру и Mercedes-Benz GLC GLC 200 4MATIC. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости", — сообщала прокуратура Самарской области.
В 2022 г. обвиняемая покинула Россию под другой фамилией и скрылась в Дубае, из‑за чего дело рассматривалось в ее отсутствие. В ходе процесса самарчанка полностью возместила ущерб, переведя деньги на счет компании.
Суд признал ее виновной и назначил наказание: 4 года лишения свободы условно (испытательный срок 3 года) и штраф 800 тыс. рублей.
"На основании ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 3 года, с возложением на осужденную обязанностей. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Л. отменена", — сообщается в судебных материалах.
Гражданский иск оставлен без удовлетворения из‑за возмещения ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???