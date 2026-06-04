В Тольятти мужчина взыскал с самокатчика более 100 тыс. руб. за повреждение автомобиля в ДТП

В Тольятти суд удовлетворил иск автомобилиста к водителю самоката о возмещении ущерба после ДТП.
Как сообщает пресс-служба Автозаводского районного суда, ДТП произошло на пешеходом переходе: самокатчик пересекал дорогу не спешившись и попал под колеса Lada Granta.
Водитель легковушки потребовал с водителя СИМ 87,1 тыс. руб. за восстановительный ремонт и 25,1 тыс. за утрату товарной стоимости. В свою очередь водитель двухколесной техники подал встречный иск на 60 тыс. руб. о компенсации морального вреда и причиненного вреда здоровью.
Решением суда в полном объеме взысканы денежные средства с водителя самоката. А с автомобилиста - 25 тыс. руб. с формулировкой "как владельца источника повышенной опасности".
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... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???