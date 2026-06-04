В Тольятти мужчина взыскал с самокатчика более 100 тыс. руб. за повреждение автомобиля в ДТП

В Тольятти суд удовлетворил иск автомобилиста к водителю самоката о возмещении ущерба после ДТП.

Как сообщает пресс-служба Автозаводского районного суда, ДТП произошло на пешеходом переходе: самокатчик пересекал дорогу не спешившись и попал под колеса Lada Granta.

Водитель легковушки потребовал с водителя СИМ 87,1 тыс. руб. за восстановительный ремонт и 25,1 тыс. за утрату товарной стоимости. В свою очередь водитель двухколесной техники подал встречный иск на 60 тыс. руб. о компенсации морального вреда и причиненного вреда здоровью.

Решением суда в полном объеме взысканы денежные средства с водителя самоката. А с автомобилиста - 25 тыс. руб. с формулировкой "как владельца источника повышенной опасности".