В Тольятти женщине вынесли приговор за то, что она прикинулась инвалидом

В Тольятти женщине вынесли приговор за то, что она прикинулась инвалидом

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летней безработной жительницы Димитровграда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ее обвиняли в преступлении по статье "Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере".

В 2016 году женщина приобрела у неустановленного лица "липовые" медицинские документы о том, что у нее есть заболевание почек. На основании этих документов ей установили инвалидность III группы бессрочно. Злоумышленница обратилась за назначением страховой пенсии по инвалидности в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области, где с 23 ноября 2016 года ей назначили пенсию и ежемесячную денежную выплату, которые переводились на ее банковский счет.

Общий ущерб, причиненный действиями женщины с 2016 по 2025 год, составил 1,13 млн рублей. 

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание полное возмещение причиненного государству ущерба, признание вины, наличие инвалидности у несовершеннолетнего ребенка назначил женщине наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 2 года", — отмечается в сообщении.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

