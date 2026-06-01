Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня защиты детей

В понедельник, 1 июня, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Международного дня защиты детей.

Глава региона отметил, что это праздник, который напоминает о важности заботы о самых маленьких членах общества.

"Каждый пятый житель нашего региона — это ребенок, и именно поэтому мы обязаны сделать все возможное, чтобы детство каждого из них было счастливым, безопасным и благополучным.

Этот праздник наполнен самыми светлыми, добрыми чувствами. Ведь дети — наша радость, наша гордость, наша надежда. И от нас, взрослых, зависит, какими они станут, в какой стране будут жить", — подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев напомнил, что в Самарской области действуют 42 меры поддержки семей с детьми.

"Это не просто цифры — это конкретные шаги, направленные на улучшение качества жизни семей, создание условий для полноценного развития детей и обеспечение их будущего. Часть этих мер стала региональной составляющей национального проекта "Семья", реализуемого по инициативе президента Владимира Путина", — сказал он.

"Текущее десятилетие в Самарской области проходит под эгидой Десятилетия многодетной семьи. Мы продолжим и усилим работу по строительству и ремонту детских садов, школ, совершенствованию спортивной базы, укреплению здоровья детей, расширению инфраструктуры детского отдыха.

Дорогие друзья! Дети — самое дорогое, что у нас есть. И мы должны сделать все для того, чтобы их детство было счастливым и беззаботным. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!" — заключил губернатор.