Вячеслав Федорищев встретился с победителями и финалистами народной премии 63.RU

В четверг, 28 мая, губернатор Вячеслав Федорищев на форуме "Мой бизнес 63. Время героев" встретился с самарскими предпринимателями — победителями и финалистами народной премии 63.RU.

Мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, состоялось на площадке спортивно-концертного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого".

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов, руководители профильных министерств, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Открывая встречу, Вячеслав Федорищев поприветствовал участников, подчеркнув, что они стали лучшими из лучших в предпринимательском сообществе области.

"Многих знаем, со многими виделись. Знаем, что вы делаете и как. Сейчас идет Неделя предпринимательства, но никогда не лишне сказать, как мы гордимся нашими производителями и всячески стараемся сделать так, чтобы продукция, которая здесь производится, была известна во всей стране и там, где есть экспортный потенциал, — в мире", — сказал губернатор.

Напомним, народная премия, направленная на поддержку организаций и предприятий, вносящих существенный вклад в развитие отраслей экономики региона, впервые прошла в ноябре 2025 года при поддержке Правительства Самарской области. Жители выбрали из более чем 2,5 тыс. организаций и предприятий победителей в 10 номинациях: "Фитнес-клуб года", "Ресторан года", "Медицинский центр года", "Салон красоты года", "Торговый центр года", "Бар года", "Сделано в Самарской области", "Образовательный центр года", "Кофейня года", "База отдыха и глэмпинг года". В голосовании приняли участие свыше 26 тыс. человек.

Губернатор поблагодарил президента "Шкулев холдинг" Виктора Шкулева за организацию народной премии, отметив высокий уровень и качество проведения.

С приветственным словом к участникам обратился Виктор Шкулев. В своем выступлении он отметил, что народная премия 63.RU стала эффективным инструментом развития коммуникационной площадки, позволяющей реализовывать самые разнообразные проекты, в том числе прикладного характера.

"Премия — это не что иное, как инструмент, помогающий развивать бизнес. Участвуя в этом проекте, можно повышать уровень знания о своем бренде, можно работать над лояльностью со своими клиентами, можно заниматься командостроительством, мотивировать свою команду на то, чтобы, объединяясь вокруг проекта, в итоге изыскивать новые ресурсы, новые резервы, способствовать саморазвитию", — пояснил он.

По словам президента "Шкулев холдинг", смысл народной премии заключается в повышении активности и значения бизнеса "в деле развития края, развития города".

В ходе встречи представители предпринимательского сообщества рассказали главе региона о реализации своих проектов и результатах работы. Победители и финалисты народной премии также смогли задать руководителю области интересующие их вопросы.

Завершая встречу, Вячеслав Федорищев отметил: "У нас действительно огромное количество талантливых, энергичных, неунывающих предпринимателей. Это очень важное качество, потому что мы знаем путь предпринимателя и те сложности, с которыми сталкивается человек, принимающий решение брать на себя ответственность за десятки, сотни людей, которые работают в периметре его компании, за безопасность. Самым главным драйвером всегда является малый и средний бизнес. Поэтому будем это направление развивать и поддерживать".