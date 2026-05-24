Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 24 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с замечательным, имеющим глубокие исторические корни праздником — Днем славянской письменности и культуры!

В этот день мы отдаем дань памяти святым равноапостольным Кириллу и Мефодию — великим подвижникам IX века, приобщившим наших предков к бесценной сокровищнице мировой культурной, научной и религиозной традиции.

Созданная просветителями азбука позволила создать самобытную культуру славянских народов, дала мощный импульс развитию образования и просвещения на Руси и в странах восточной Европы.

В сегодняшнем непростом мире, где герои специальной военной операции отстаивают право жителей Донбасса и Новороссии говорить на родном языке, жить в своем доме в соответствии с традиционными духовными ценностями, общеславянский праздник приобретает особое звучание. Только так, с оружием в руках, в современных условиях можно сохранить нашу историю, национальную идентичность, воспитать в подрастающем поколении любовь к Родине, обеспечить безопасное будущее наших потомков.

В Самарской области День славянской письменности и культуры стал настоящим праздником духовности, исторической преемственности и просветительства, способствующим укреплению единства представителей всех народов, которые проживают на территории нашего многонационального региона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, согласия, взаимопонимания и успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо Самарского края и великой России!", — говорится в поздравительном адресе.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

