Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан

Губернатор

Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях.

Так, жители Самары сообщают о незаконной торговле на улице Физкультурной, в районе дома номер 29. По словам горожан, на площадке наблюдаются антисанитария и отсутствие должного контроля.

"Нестационарные объекты такого качества и порядка должны уйти, причем в ближайшее время. Я вас прошу максимально инспекторские направления усилить и вместе с сотрудниками правоохранительных органов такого рода торговлю пресекать. Она не безопасна и ставит под угрозу здоровье наших людей", — дал поручение губернатор главе г. о. Самара Ивану Носкову.

Также жители Самары обращают внимание на состояние лестницы в районе ДК "Искра": конструкция сильно разрушена и нуждается в ремонте.

Жители Жигулевска обеспокоены состоянием озера в парке имени 40-летия ВЛКСМ в центре города — в воде плавает мертвая рыба и мусор. Люди просят очистить акваторию водоема и привести территорию в порядок.

В историческом центре Самары жители дома № 161 по улице Фрунзе сообщают о провалах во дворе. По их словам, обращения в управляющую компанию результата не дали.

Кроме того, водители просят отремонтировать железнодорожный переезд на Заводском шоссе в Самаре.

В Отрадном жители дома № 16 по улице Пионерской сообщают, что в течение месяца ожидают вывоза строительного мусора, оставшегося после ремонта кровли. Вячеслав Федорищев поручил главе г. о. Отрадный Георгию Выводцеву решить вопрос в течение сегодняшнего дня.

Также на оперативном совещании были озвучены решенные вопросы людей. Так, в Самаре отремонтирован участок улицы Елизарова от проспекта Металлургов до улицы Енисейской. В Тольятти в рамках муниципального контракта привели в порядок проезжую часть улицы Октябрьской.

На выезде из Самары минтранс организовал работу по ремонту основания опасного столба вдоль Красноглинского шоссе. В Чапаевске, Похвистнево, Самара, Тольятти организована уборка мусора и сухих деревьев на кладбищах.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

