Кассационный суд вынес решение по делу обвиненного в создании "обнального сообщества" Юшина

По версии правоохранителей, сообщество могло незаконно заработать сотни миллионов рублей. Адвокаты с позицией следствия не соглашались.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы адвокатов на приговор по делу об обнальном сообществе. В его создании обвиняли предпринимателя Александра Юшина.

Ранее сообщалось, что Александра Юшина задержали в августе 2019 года. Ему инкриминировали неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) и смежные обвинения. Также по делу были задержаны еще девять человек — Илья Павловский (по версии следствия, второй человек в ОПС), Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина.

Правоохранители считают, что ОПС, действовавшая с 2015 г., заработала более 500 млн рублей. Кретов и Ознобина заключили соглашение со следствием, их дела были рассмотрены в особом порядке, и они получили свои сроки. Князеву удалось скрыться за границей, а Илья Нуруллин (брат Юшина) умер в СИЗО. В итоге Ленинский районный суд назначил: Юшину 20 лет заключения в колонии строгого режима, Павловскому — 19 лет, Лукину — 10 лет, Салову — восемь лет заключения в колонии общего режима, Рулиной и Моисееву — по семь с половиной лет. Юшин подал сотни жалоб в облсуд, а его адвокат Анна Хренова настаивала, что обвинение в организации преступного сообщества полностью необоснованно.

"Получилось, что коммерческая организация "Ассоль" фактически оказалась разделена на членов ОПС, якобы ведущих преступную деятельность, и на свидетелей, ведущих идентичную, но уже коммерческую деятельность", — комментировала юрист журналисту Волга Ньюс.

В апелляции адвокаты разных осужденных требовали как возврат уголовного дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение, так и оправдания или возврата материалов в прокуратуру. В итоге облсуд внес некоторые корректировки в приговор. Юшину срок лишения свободы уменьшили на три месяца. Остальным осужденным наказание оставили без изменений. Далее адвокаты обратились в кассационный суд.

Недавно Шестой кассационный суд опубликовал свое решение. Согласно материалам кассации, сторона защиты, в частности, доказывала, что суд добавил то, что изначально не вменялось следствием, а некоторые свидетели не подтвердили показания в процессе. После рассмотрения жалоб судебная коллегия несколько изменила приговор. В частности, некоторые обвинения переквалифицировали. В итоге Юшину по совокупности вмененных обвинений назначено наказание в 19 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. Павловскому — 18 лет и 10 месяцев.