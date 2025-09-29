Облсуд изменил приговор обвиненному в создании "обнального сообщества" Александру Юшину

В понедельник, 29 сентября, Самарский областной суд вынес решение по апелляционным жалобам адвокатов и прокуратуры на приговор по делу о крупном обнальном сообществе региона. В создании этого сообщества обвиняли предпринимателя Александра Юшина.
Ранее сообщалось, что Александра Юшина задержали в августе 2019 года. Ему инкриминировали неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) и смежные обвинения. Также по делу были задержаны еще девять человек — Илья Павловский (по версии следствия, второй человек в ОПС), Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина.
Правоохранители считают, что ОПС, действовавшая с 2015 г., заработала более 500 млн рублей. Кретов и Ознобина заключили соглашение со следствием, их дела были рассмотрены в особом порядке, и они получили свои сроки. Князеву удалось скрыться за границей, а Илья Нуруллин (брат Юшина) умер в СИЗО. В итоге Ленинский районный суд назначил: Юшину 20 лет заключения в колонии строгого, Павловскому — 19 лет, Лукину — 10 лет, Салову — восемь лет заключения в колонии общего режима, Рулиной и Моисееву — по семь с половиной лет. Юшин подал сотни жалоб в облсуд, а его адвокат Анна Хренова настаивала, что обвинение в организации преступного сообщества полностью необоснованно.
"Получилось, что коммерческая организация "Ассоль" фактически оказалась разделена на членов ОПС, якобы ведущих преступную деятельность, и на свидетелей, ведущих идентичную, но уже коммерческую деятельность", — комментировала юрист журналисту Волга Ньюс.
Интересно, что пока шло рассмотрение апелляционной жалобы в облсуде, подала в отставку судья, вынесшая Юшину приговор, Ольга Гороховик. В этот же период Юшина признали потерпевшим по делу замглавы Госэкспертизы Дмитрия Гельфанда.
В апелляции прокуратура требовала отмену приговора по ряду оснований, в том числе — отсутствия некоторых адвокатов в заседаниях. Адвокаты разных осужденных требовали как возврат уголовного дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение, так и оправдания или возврата материалов в прокуратуру. В итоге облсуд внес некоторые корректировки в приговор. Юшину срок лишения свободы уменьшили на три месяца. Остальным осужденным наказание оставили без изменений.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.