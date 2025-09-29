Облсуд изменил приговор обвиненному в создании "обнального сообщества" Александру Юшину

В понедельник, 29 сентября, Самарский областной суд вынес решение по апелляционным жалобам адвокатов и прокуратуры на приговор по делу о крупном обнальном сообществе региона. В создании этого сообщества обвиняли предпринимателя Александра Юшина.

Ранее сообщалось, что Александра Юшина задержали в августе 2019 года. Ему инкриминировали неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) и смежные обвинения. Также по делу были задержаны еще девять человек — Илья Павловский (по версии следствия, второй человек в ОПС), Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина.

Правоохранители считают, что ОПС, действовавшая с 2015 г., заработала более 500 млн рублей. Кретов и Ознобина заключили соглашение со следствием, их дела были рассмотрены в особом порядке, и они получили свои сроки. Князеву удалось скрыться за границей, а Илья Нуруллин (брат Юшина) умер в СИЗО. В итоге Ленинский районный суд назначил: Юшину 20 лет заключения в колонии строгого, Павловскому — 19 лет, Лукину — 10 лет, Салову — восемь лет заключения в колонии общего режима, Рулиной и Моисееву — по семь с половиной лет. Юшин подал сотни жалоб в облсуд, а его адвокат Анна Хренова настаивала, что обвинение в организации преступного сообщества полностью необоснованно.

"Получилось, что коммерческая организация "Ассоль" фактически оказалась разделена на членов ОПС, якобы ведущих преступную деятельность, и на свидетелей, ведущих идентичную, но уже коммерческую деятельность", — комментировала юрист журналисту Волга Ньюс.

Интересно, что пока шло рассмотрение апелляционной жалобы в облсуде, подала в отставку судья, вынесшая Юшину приговор, Ольга Гороховик. В этот же период Юшина признали потерпевшим по делу замглавы Госэкспертизы Дмитрия Гельфанда.

В апелляции прокуратура требовала отмену приговора по ряду оснований, в том числе — отсутствия некоторых адвокатов в заседаниях. Адвокаты разных осужденных требовали как возврат уголовного дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение, так и оправдания или возврата материалов в прокуратуру. В итоге облсуд внес некоторые корректировки в приговор. Юшину срок лишения свободы уменьшили на три месяца. Остальным осужденным наказание оставили без изменений.