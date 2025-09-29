16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области осудили водителя, который сбил насмерть ребенка Убийца журналистки из Самары снова попал в колонию Облсуд изменил приговор обвиненному в создании "обнального сообщества" Александру Юшину Житель Сергиевского района, угнавший у собутыльника машину, выслушал приговор Новокуйбышевец стал фигурантом уголовного дела и лишился автомобиля за нетрезвое вождение

Суды Происшествия

Облсуд изменил приговор обвиненному в создании "обнального сообщества" Александру Юшину

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1513
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 29 сентября, Самарский областной суд вынес решение по апелляционным жалобам адвокатов и прокуратуры на приговор по делу о крупном обнальном сообществе региона. В создании этого сообщества обвиняли предпринимателя Александра Юшина.

Фото: Ксения Штефан

Ранее сообщалось, что Александра Юшина задержали в августе 2019 года. Ему инкриминировали неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) и смежные обвинения. Также по делу были задержаны еще девять человек — Илья Павловский (по версии следствия, второй человек в ОПС), Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев, Елена Рулина, Виталий Кретов и Анастасия Ознобина.

Правоохранители считают, что ОПС, действовавшая с 2015 г., заработала более 500 млн рублей. Кретов и Ознобина заключили соглашение со следствием, их дела были рассмотрены в особом порядке, и они получили свои сроки. Князеву удалось скрыться за границей, а Илья Нуруллин (брат Юшина) умер в СИЗО. В итоге Ленинский районный суд назначил: Юшину 20 лет заключения в колонии строгого, Павловскому — 19 лет, Лукину — 10 лет, Салову — восемь лет заключения в колонии общего режима, Рулиной и Моисееву — по семь с половиной лет. Юшин подал сотни жалоб в облсуд, а его адвокат Анна Хренова настаивала, что обвинение в организации преступного сообщества полностью необоснованно.

"Получилось, что коммерческая организация "Ассоль" фактически оказалась разделена на членов ОПС, якобы ведущих преступную деятельность, и на свидетелей, ведущих идентичную, но уже коммерческую деятельность", — комментировала юрист журналисту Волга Ньюс.

Интересно, что пока шло рассмотрение апелляционной жалобы в облсуде, подала в отставку судья, вынесшая Юшину приговор, Ольга Гороховик. В этот же период Юшина признали потерпевшим по делу замглавы Госэкспертизы Дмитрия Гельфанда.

В апелляции прокуратура требовала отмену приговора по ряду оснований, в том числе — отсутствия некоторых адвокатов в заседаниях. Адвокаты разных осужденных требовали как возврат уголовного дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение, так и оправдания или возврата материалов в прокуратуру. В итоге облсуд внес некоторые корректировки в приговор. Юшину срок лишения свободы уменьшили на три месяца. Остальным осужденным наказание оставили без изменений. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5