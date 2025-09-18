В Самаре оштрафовали дебошира, напавшего на полицейского

Самарца, напавшего на полицейского при исполнении им должностных обязанностей, оштрафовали на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Пьяный 28-летний житель Самары, находясь на лестничной площадке многоквартирного дома в одном из микрорайонов города, решил устроить дебош. Обеспокоенные жильцы вызвали полицию. Прибывший на место правоохранитель потребовал мужчину прекратить дебош, но пьяный забияка, вместо того, чтобы прислушаться к словам представителя власти, нанес ему удар ногой по голеностопу.
Драчуна признали виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Суд приговорил его к уголовному штрафу в размере 40 тысяч рублей.
Последние комментарии
