T2 запускает "Гигабэк" — возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях

Мобильный оператор T2 впервые на телеком-рынке запускает механику возврата процента от потраченного интернет-трафика. Гигабэк начисляется за пользование интернетом в выбранных абонентом категориях — от мессенджеров и соцсетей до онлайн-кинотеатров и маркетплейсов.
T2 выводит на рынок совершенно новый формат цифровой лояльности — сервис "Гигабэк": возврат процента от потраченного трафика. Он работает по принципу банковского кешбэка, только вместо возврата рублей клиент получает обратно часть потраченных гигабайтов. Это первое в российском телекоме решение, которое превращает потребление интернета в источник вознаграждения. Чем больше абонент пользуется интернетом в выбранных категориях, тем больше гигабайтов ему возвращается. Так, гигабэк становится не просто сервисом, а принципиально новым явлением телеком-рынка. Он измеряется не в процентах скидки, а в реальном, полезном ресурсе, который можно потратить, обменять или передать.
Чтобы получать гигабэк, клиенту нужно своевременно оплачивать абонентскую плату и каждый календарный месяц выбирать две категории, по которым будет начисляться вознаграждение. Абоненты с активной подпиской MiXX могут выбирать еще две дополнительные категории ежемесячно. В список категорий входят мессенджеры, карты и навигация, социальные сети, музыка, маркетплейсы, видео и кино. Абонентам также доступна универсальная категория "на все". Она охватывает весь остальной трафик, кроме уже выбранных направлений.
Выбрать категории на следующий календарный месяц можно с 25-го числа текущего в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте Т2. А уже сейчас, с 17 сентября, абоненты могут выбрать категории на оставшиеся дни сентября и сразу начать накапливать гигабэк. Расчет начнется с даты выбора. Начисление гигабэка происходит до 15-го числа каждого месяца за предыдущий период. Полученные гигабайты абонент может использовать для интернета, обменивать, делиться с другими абонентами или продавать на "Маркете T2". Максимальный объем гигабэка — 50 Гб в месяц.
Сервис доступен абонентам открытых тарифных планов "Хватит!", "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Мой разговор", "Везде онлайн", Black и Premium. Подробности — на gigaback.t2.ru.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Гигабэк — это не просто очередная опция или бонус. Мы вводим на рынке новое понятие и сразу превращаем его в имя нарицательное: как когда-то "кешбэк", мы создаем "гигабэк". Мы предлагаем иной взгляд на лояльность, превращая цифровую активность абонента в дополнительную пользу. И делаем это персонально: каждый сам выбирает, где ему выгоднее получать трафик обратно. Это не просто адаптация текущих тарифов, а переосмысление самой логики клиентской лояльности. Гигабэк превращает потребление в настоящий ресурс".
