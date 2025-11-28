Елочка, снеговик или котик: самарские абоненты Т2 могут добавить эмодзи в название сети

Т2 запустила услугу "Изменение название сети". Она позволяет абонентам выбирать название или эмодзи, которые отображаются в строке состояния смартфона, вместо стандартного имени оператора. Услуга уже доступна самарским пользователям Т2 в мобильном приложении оператора.

Т2 продолжает расширять возможности своих цифровых сервисов, выходя за рамки стандартных телеком-услуг. Абоненты оператора в Самарской области получили возможность персонализировать название сети в строке состояния телефона с помощью добавления эмодзи или короткого текста. Изменять отображаемое название можно неограниченное количество раз — за ежемесячную абонентскую плату.

Новая услуга продолжает инициативу, начатую почти год назад. В декабре 2024 года Т2 первой в мировой телеком-индустрии внесла новогодние эмодзи в название сети для всех своих пользователей. Инициатива вызвала широкий отклик у абонентов. По отзывам пользователей, им было приятно видеть в своем устройстве не просто техническое обозначение оператора, а элемент, отражающий настроение и индивидуальный запрос.

Услуга доступна в последней версии мобильного приложения Т2 в разделе "Профиль". Следует открыть меню под именем пользователя в левом верхнем углу экрана, выбрать пункт "Изменение названия сети". Подключение займет несколько секунд, а изменения в названии сети отобразятся автоматически в течение суток.