Общество

В Сферуме в МАХ появились познавательные каналы

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Сферуме в национальном мессенджере МАХ стали доступны познавательные каналы. В учебном пространстве в разделе "Сервисы" запущена "Витрина каналов" с образовательным и познавательным контентом.

Подборки сформированы по актуальным для педагогов, учащихся и родителей направлениям: официальная информация от Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, каналы о педагогических практиках и об учебе, все о подготовке к экзаменам и поступлении в вузы и учреждения СПО, а также хобби, культура, литература и история, спорт.

Также школы и колледжи получили возможность создавать в Сферуме в MAX официальные каналы. В них можно обмениваться важными новостями из жизни образовательной организации, публиковать итоги соревнований и конкурсов, рассказывать о достижениях педагогов и учеников.

Кроме того, в Сферуме в МАХ создать свой канал теперь могут и пользователи с верифицированной ролью "педагог". Это будут закрытые каналы под конкретные задачи в рамках образовательного процесса, например, для информирования своего класса или родителей своих учеников о важных событиях.

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

