В Сферуме в МАХ появились познавательные каналы

В Сферуме в национальном мессенджере МАХ стали доступны познавательные каналы. В учебном пространстве в разделе "Сервисы" запущена "Витрина каналов" с образовательным и познавательным контентом.

Подборки сформированы по актуальным для педагогов, учащихся и родителей направлениям: официальная информация от Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, каналы о педагогических практиках и об учебе, все о подготовке к экзаменам и поступлении в вузы и учреждения СПО, а также хобби, культура, литература и история, спорт.

Также школы и колледжи получили возможность создавать в Сферуме в MAX официальные каналы. В них можно обмениваться важными новостями из жизни образовательной организации, публиковать итоги соревнований и конкурсов, рассказывать о достижениях педагогов и учеников.

Кроме того, в Сферуме в МАХ создать свой канал теперь могут и пользователи с верифицированной ролью "педагог". Это будут закрытые каналы под конкретные задачи в рамках образовательного процесса, например, для информирования своего класса или родителей своих учеников о важных событиях.