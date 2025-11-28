В Сферуме в МАХ появились познавательные каналы

В Сферуме в национальном мессенджере МАХ стали доступны познавательные каналы. В учебном пространстве в разделе "Сервисы" запущена "Витрина каналов" с образовательным и познавательным контентом.
Подборки сформированы по актуальным для педагогов, учащихся и родителей направлениям: официальная информация от Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, каналы о педагогических практиках и об учебе, все о подготовке к экзаменам и поступлении в вузы и учреждения СПО, а также хобби, культура, литература и история, спорт.
Также школы и колледжи получили возможность создавать в Сферуме в MAX официальные каналы. В них можно обмениваться важными новостями из жизни образовательной организации, публиковать итоги соревнований и конкурсов, рассказывать о достижениях педагогов и учеников.
Кроме того, в Сферуме в МАХ создать свой канал теперь могут и пользователи с верифицированной ролью "педагог". Это будут закрытые каналы под конкретные задачи в рамках образовательного процесса, например, для информирования своего класса или родителей своих учеников о важных событиях.
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru