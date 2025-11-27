Диагностические возможности Сызранской больницы улучшаются благодаря нацпроекту

Сызранская центральная городская и районная больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса. Кроме того, в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" планируется поступление также цифрового рентген-аппарата, флюорографа, восьми 12-канальных электрокардиографов, 4 эндоскопов и аппарата для холтеровского мониторирования.
Для размещения новой тяжёлой техники в настоящее время ведется строительство модульного помещения.
"Вынос рентгеновского и флюорографического оборудования в отдельный модуль позволит нам четко разделить потоки пациентов, повысить пропускную способность диагностического отделения и создать максимально комфортные условия для пациентов", — отметила главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.
Специалисты больницы уже проводят исследования на современных УЗИ-аппаратах. Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии. С момента поступления с их помощью уже выполнено более 4 800 исследований, что позволило сократить время ожидания диагностики для пациентов.
"Новые УЗИ-аппараты обеспечивают высокое качество визуализации, что повышает точность диагностики, — отметила заведующая консультативно-диагностическим отделением Елена Акиньшина. — Например, кардиологическая программа с элементами искусственного интеллекта автоматизирует измерения и сокращает время проведения исследований".
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас