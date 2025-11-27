16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре наградили победителей регионального конкурса "Призвание — учить!" "Умники ТБС": компания "Транспорт будущего" провела олимпиаду для школьников В Самаре открылся международный "Зимний университет по инженерным наукам" "Начинайте сейчас": режиссер Клим Шипенко провел творческую встречу с самарскими школьниками "Тольяттиазот" подвел итоги профильной смены в региональном центре талантов "ВЕГА"

Образование Общество

В Самаре наградили победителей регионального конкурса "Призвание — учить!"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня в Самаре назвали имена педагогов-победителей регионального конкурса "Призвание — учить!".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Вице-губернатор Вячеслав Романов зачитал приветственный адрес губернатора Вячеслава Федорищева, в котором глава региона поздравил победителей конкурса и поблагодарил педагогическое сообщество за благородный труд: "…невозможно переоценить вашу роль в формировании личности детей. Вы — профессионалы своего дела, успешно совмещающие в работе традиционные подходы к обучению и инновационные технологии, а также разрабатывающие собственные методы и подходы. Вы растите ребят мудрыми и эрудированными, трудолюбивыми и ответственными, настоящими патриотами своей страны, прививаете им интерес к родной культуре и истории. Благодаря вашему мастерству, неравнодушию и верности своему призванию качество образования Самарской области находится на высоком уровне".

Конкурс "Призвание — учить!" проводится министерством образования Самарской области и благотворительным фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова с 2024 года. Организация и проведение конкурса в Самарской области стало возможным благодаря соглашению между региональным правительством и благотворительным фондом "Эмпатия". Сотрудничество организовано по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Конкурс направлен на поддержку всех категорий педагогов: учителя соревнуются в 15 номинациях — от учителей-предметников до руководителей образовательных учреждений. В этом году добавились новые номинации: "Хранители живого слова и великих событий", "Сердца и знания: инклюзивное образование", "Учителя начальных классов" и другие.

"Профессия учителя всегда была и остается одной из самых важных и уважаемых в любом обществе. То, что делаете вы — это, безусловно, гражданский подвиг. Ваши дети получают не только знания: вместе с родителями вы закладываете очень многое для того, чтобы они стали настоящими людьми, личностями, которые любят и уважают свою семью, свою страну", — сказал Вячеслав Романов.

Основатель благотворительного фонда "Эмпатия" Михаил Шелков подчеркнул: "Наш конкурс становится всё сложнее и интереснее: больше заявок, чётче критерии и новые номинации. Так мы охватываем учителей всех предметов и ключевые аспекты в воспитании детей, ведь всестороннее образование будущих поколений — это именно то, ради чего создавался наш фонд. Конкурс педагогического мастерства позволяет выявить самых активных педагогов и поддержать их в стремлении к профессиональным успехам, что обязательно позитивно скажется на их учениках".

В этом году в конкурсе "Призвание — учить!" приняли участие более 700 педагогических работников Самарской области. Все они подготовили портфолио с профессиональными достижениями за год, написали педагогическое эссе и прислали видеофрагменты своих уроков. По итогам конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители сферы образования региона и федеральные эксперты, определила 45 победителей. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей от благотворительного фонда "Эмпатия".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30