В Самаре школу №176 закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

В самарской школе №176 на ул. Запорожской, 24 ввели карантин из-за вспышки пневмонии, сообщили Волга Ньюс родители одного из учащихся.
Карантин введен постановлением врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 19 ноября. Ученики 5-11 классов с 21 ноября по 9 декабря переведены на дистанционное обучение.
При этом, младшее звено по-прежнему учится очно, а вот организованные на территории школы кружки и секции либо временно приостановили работу, либо перенесли занятия в другие школы.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу