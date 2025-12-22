В Тольятти подвели итоги конкурса лучших практик трудоустройства студентов

В Тольятти в Региональном центре трудовых ресурсов (ЦОПП) подвели итоги регионального конкурса лучших практик трудоустройства студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций Самарской области. Мероприятие объединило представителей образовательных организаций и ведущих предприятий области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что выстраивание единой системы непрерывного образования и профессиональной подготовки, охватывающей все уровни: от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях — важнейшее направление работы областного правительства.

Оценивая общие успехи региона в работе по трудоустройству обучающихся и выпускников, замминистра образования Самарской области Ольга Лысикова, констатировала высокие общие показатели и обозначила вектор для развития: "В Самарской области уровень занятости выпускников превышает 96% — это один из лучших показателей в стране. Однако наша главная задача — чтобы выпускники трудоустраивались именно по полученной специальности".

О том, как достичь этой цели, и что движет работодателями, участвующими в таких партнерствах, рассказала директор Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) Евгения Галкина: "Работодатели хотят закрепить студентов у себя на предприятии. Мне кажется, это самый важный трек, который достигается реализацией дуального и целевого обучения. Эти практики представляют особую ценность и мотивируют ребят к трудоустройству".

На конкурс было представлено 21 портфолио от профессиональных образовательных организаций, каждое из которых содержало комплексный кейс взаимодействия с предприятиями-партнерами. Всего в рамках конкурса было аккумулировано взаимодействие с 17 ведущими предприятиями региона, что создало значительную базу успешного регионального опыта.

Победителями конкурса стали:

1 место — Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова (партнер — АО "РКЦ "Прогресс");

2 место — Тольяттинский химико-технологический колледж (партнер — ПАО "Куйбышевазот");

3 место — Сызранский политехнический колледж (партнер — АО "Тяжмаш").

Ключевым итогом мероприятия стало не только определение лучших практик, но и создание устойчивой платформы для взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями. Участники получили возможность обменяться опытом, установить новые контакты и наметить пути дальнейшего сотрудничества, что в конечном итоге способствует укреплению системы подготовки кадров в Самарской области и повышению эффективности трудоустройства выпускников.