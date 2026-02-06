После миграционных рейдов в Самарской области возбудили девять уголовных дел

За три дня, с 3 по 5 февраля, в Самарской области полицейские провели миграционные рейды. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили более 800 человек на объектах строительства, оптово-розничной торговли, складах и в распределительных центрах, а также на других объектах компактного проживания и работы иностранцев.

Полицейские выявили 182 нарушения миграционного законодательства. В результате 36 человек выдворят из страны, 24 из них отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. Возбуждено девять уголовных дел в сфере миграции, три из которых по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").